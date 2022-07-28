В Беларуси начали блокировать LinkedIn 7 28.07.2022, 17:55

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Сайт не открывается по крайней мере у одного провайдера.

Соцсеть не открывается у Unet.by. Там говорят о решении Мининформа.

Сообщения о блокировках LinkedIn появилось в твиттере, также об этом порталу devby.io стали писать и слать скрины читатели.

Сайт не открывается по крайней мере у одного провайдера — Unet.by. Журналисты задали вопрос поддержке — там подтвердили ограничение доступа к ресурсу.

У других операторов связи LinkedIn пока доступен.

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