В Беларуси начали блокировать LinkedIn

В Беларуси начали блокировать LinkedIn7
- 28.07.2022, 17:55
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Сайт не открывается по крайней мере у одного провайдера.
Соцсеть не открывается у Unet.by. Там говорят о решении Мининформа.
Сообщения о блокировках LinkedIn появилось в твиттере, также об этом порталу devby.io стали писать и слать скрины читатели.
Сайт не открывается по крайней мере у одного провайдера — Unet.by. Журналисты задали вопрос поддержке — там подтвердили ограничение доступа к ресурсу.
У других операторов связи LinkedIn пока доступен.