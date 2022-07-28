Депутат Госдумы обратился в ФСБ с просьбой запретить въезд в РФ вокалистам Би-2 8 28.07.2022, 18:09

2,884

Потому что белорусы и не поддержали войну.

Депутат фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Кузнецов обратился к руководителю ФСБ Александру Бортникову с просьбой рассмотреть возможность запрета въезда в РФ для солистов группы Би-2 Шуры (Александра Умана) и Левы (Егора Бортника), сообщает ТАСС.

По мнению депутата, музыканты «заняли активно антироссийскую позицию» по вопросу войны в Украине: отстранили от работы нескольких своих сотрудников за их поддержку «спецоперации», выпустили клип с российско-украинским политическим подтекстом, отменили свой концерт в Омске из-за наличия баннера с литерой Z.

Ранее ФСБ запретили въезд на территорию РФ «артистам, не имеющим российского гражданства, при этом выступающим с антироссийскими заявлениями», отмечает Кузнецов. По его словам, солисты Би-2 в своих интервью неоднократно подчеркивали, что не являются гражданами РФ.

Напомним, солисты Би-2 Александр Уман и Егор Бортников — граждане Беларуси. Во время протестов 2020 года они опубликовали видеообращение в своей официальной группе во «ВКонтакте», в котором сказали, что не могут без боли наблюдать за тем, что происходит на улицах городов их родной страны.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».