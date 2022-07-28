Зеленский сделал заявление о лишении Корбана гражданства Украины 28.07.2022, 18:10

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Геннадий Корбан

Руководителя Штаба обороны Днепра не пускают в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский впервые прокомментировал решение о лишении бизнесмена и руководителя Штаба обороны Днепра Геннадия Корбана украинского гражданства.

Об этом глава государства заявил во время брифинга с президентом Литвы Гитанасом Науседой, сообщает «Укринформ».

Зеленский заверил, что решение о прекращении украинского гражданства Корбана было полностью законным. Поэтому, по его словам, никаких спекуляций быть не должно.

«Во-первых, никаких спекуляций нет. Мы на регулярной основе предоставляем гражданство нашего государства или лишаем. Это постоянный процесс и все происходит постоянно в рамках действующего законодательства», — сказал Зеленский, отвечая на вопрос журналистов.

Напомним, недавно в СМИ появилась информация, что Геннадия Корбана, Игоря Коломойского, Вадима Рабиновича и еще ряд лиц лишили гражданства Украины.

При пересечении границы с Польшей пограничники изъяли паспорт у Корбана и не пропустили в Украину.

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