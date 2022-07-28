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Поставки смартфонов и нотбуков в Россию рухнули в четыре раза

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  • 28.07.2022, 18:19
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Поставки смартфонов и нотбуков в Россию рухнули в четыре раза

Полки начинают пустеть.

Дистрибьюторы электроники в России столкнулись со значительным сокращением поставок на фоне войны в Украине и последовавших санкций, а также ухода брендов из страны. Как пишет «Коммерсантъ», по части позиций падение составляет до 75% по сравнению с прошлым годом, а «настоящий дефицит» ожидается в магазинах в начале осени.

Полки в магазинах уже начали пустеть, ситуацию пока спасают запасы первого квартала. Тогда поставки выросли на 20% в штучном выражении, рассказала директор по дистрибьюции дивизиона «Широкопрофильная дистрибуция» Татьяна Скокова. Особо она отметила дефицит устройств Apple и Samsung. Об этом же говорят представители «Ланита» и «Марвел-Дистрибуции».

Во II квартале 2022 года продажи смартфонов в России рухнули на 23% и стали «самыми низкими за десятилетие», а с начала года в стране было реализовано чуть более 10 млн устройств.

По подсчетам аналитического центра GS Group, из-за запрета США на экспорт американской микроэлектроники в РФ компании Apple, Samsung, Xiaomi и Realme суммарно потеряют до $10 млрд в год.

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