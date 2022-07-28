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Украинские бойцы уничтожили еще один российский БТР

  • 28.07.2022, 18:37
Украинские бойцы уничтожили еще один российский БТР

Видеофакт.

Разведчики Десантно-штурмовых войск уничтожили очередной российский БТР-82.

Об этом в Фейсбуке сообщает Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.

«Разведчики ДШУ уничтожили очередной российский БТР-82», — говорится в сообщении.

На видео, размещенном на странице Командования, зафиксирована работа воинов отдельного разведывательного подразделения Десантно-штурмовых войск ВС Украины по уничтожению российского бронетранспортера БТР-82.

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