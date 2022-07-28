Украинские бойцы уничтожили еще один российский БТР
- 28.07.2022, 18:37
Видеофакт.
Разведчики Десантно-штурмовых войск уничтожили очередной российский БТР-82.
Об этом в Фейсбуке сообщает Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.
«Разведчики ДШУ уничтожили очередной российский БТР-82», — говорится в сообщении.
На видео, размещенном на странице Командования, зафиксирована работа воинов отдельного разведывательного подразделения Десантно-штурмовых войск ВС Украины по уничтожению российского бронетранспортера БТР-82.