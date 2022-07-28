Американский психиатр поставил Путину диагноз 4 28.07.2022, 18:57

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Случай российского автократа «хрестоматийный».

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Профессор психиатрии Джеймс Фэллон долгое время изучал психопатов в политике. И в интервью немецкому журналу Focus он поставил Путину четкий диагноз. После многих лет наблюдений за российским автократом доктор Феллон из Калифорнийского университета абсолютно убежден: Путин психопат.

«Удаленно я исследовал целый ряд диктаторов, особенно Владимира Путина, на протяжении многих лет. Вдобавок я проводил беседы с десятком людей, которые очень давно и хорошо его знают лично. Хрестоматийное определение психопата полностью подходит Путину», – сказал доктор Феллон, добавив, что этот термин он не использует легкомысленно.

«Сегодня словом «психопат» бездумно разбрасываются на каждом шагу. Термин стал удобным для описания людей, которые вам просто не нравятся или ведут себя отвратительно», – заметил американский психиатр.

Однако, существует большое различие между людьми, которые грубо и жестоко ведут себя, вызывая отвращение у других, и настоящими психопатами. К первым можно отнести экс-президента США Дональда Трампа. Но его поведение еще не делает его психопатом.

Доктор Феллон признает, что не может поставить абсолютно точный медицинский диагноз без детального обследования, включая томографию мозга. Однако он отмечает, что в случае Путина наблюдаются очень четкие закономерности. Главная из них – это полное отсутствие понятия морали у российского автократа.

«Путин, будучи психопатом, абсолютно уверен, что он ведет себя хорошо и правильно. Маленький пример: несмотря на то, что он вырос в обществе, которое фундаментально осуждает убийство, у Путина нет никаких сомнений, что он поступает правильно, когда прибегает к убийствам. Он верит, что всегда ведет себя хорошо. В случае социопатов, например, ситуация совсем другая. Они хорошо знают, что ведут себя аморально, но ничего не могут с собой поделать», – сказал доктор Феллон.

Психиатр провел и другие параллели со своим опытом работы с пациентами, страдающими психопатией.

«Совершенно каждый психопат, которого я исследовал, имел ужасное детство. С каждым из моих пациентов жестоко обращались и у них были проблемы с родителями. Даже в наиболее уязвимом возрасте от рождения до трех лет. И это Путина тоже касается», – объяснил доктор Феллон.

По его словам, с российским автократом плохо обращались, когда он был совсем маленьким, а в старшем возрасте его сильно травили.

«Я много общался с двумя известными биогравами Путина и, конечно, читал его автобиографию. Авторы расходятся в некоторых мельчайших деталях. Но все пишут одинаково о том, что в детстве он очень страдал. Его случай достаточно классический: мать бросила его. Он жил с бабушкой и дедушкой. Он никогда не знал отца», – рассказал американский врач, добавив, что отчим избивал будущего российского автократа.

«Некоторые также говорят о сексуальном насилии. И поскольку Путин был чрезвычайно мелким и худым, другие дети худшим образом травили его», – добавил он.

Доктор Феллон объяснил, что такой психологический стресс в раннем детстве может привести к неврологическим изменениям в мозге, которые можно четко зафиксировать с помощью МРТ. Травма необратимо приводит к потере чувствительности. Личность меняется навсегда. Как и все психопаты, Путин хладнокровен, руководствуется строгим расчетом и безэмоционален, но он не «сумасшедший». Несмотря на то, что у самого Путина нет чувств, он способен очень хорошо различать их у других. И некоторые вещи его «раздражают».

Поэтому, по словам доктора Феллона, то, что психопат воспринимает за слабость, его очень возбуждает. Именно поэтому Запад не должен идти на уступки Путину. Потому что это еще больше спровоцирует российского автократа. Потому что психопаты никогда не относятся к оппоненту с пониманием и не отступают.

«Они также не испытывают страха. В отличие от «нормальных» людей они не боятся, что их поймают. Они способны выдержать очень большой стресс, сколько бы их не загоняли в угол. Психопаты очень стойкие», – сказал доктор Феллон.

Однако даже психопаты рано или поздно исчерпывают свою стойкость. По мнению психиатра, психический ресурс Путина тоже медленно расшатывается. Многие вещи указывают на то, что он больше не чувствует себя в безопасности. Американский врач также уверен, что психическое состояние Путина приведет его к падению.

«В конце концов, несколько его генералов ликвидируют его. Конечно, это только мое личное мнение. Но я думаю, они осознают, что он очень далек от всякой морали. И тогда они покончат с ним», – считает доктор Феллон.

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