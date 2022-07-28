До + 26°С ожидается в Беларуси в пятницу 28.07.2022, 19:05

Пройдут кратковременные дожди.

Небольшие кратковременные дожди и до плюс 26 градусов будет в Беларуси 29 июля, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу, 29 июля, будет переменная облачность и преимущественно без осадков. Ночью и утром местами по северу страны пройдут небольшие кратковременные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит плюс 7-13 градусов. Днем температура достигнет 20-26 градусов тепла.

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