Адвокат Николая Автуховича не смогла узнать о состоянии здоровья заключенного 28.07.2022, 19:24

Николай Автухович 18-й день держит сухую голодовку.

Сегодня на судебном заседании его не было – родные и адвокат не знают, что с ним и в каком он состоянии.

«Заседание закончилось около 18: 00. Адвокату не удалось узнать о состоянии здоровья отца. Начальников тюрьмы и медчасти уже не было на рабочих местах», – сообщила его дочь.

Николай Автухович 18-й день держит сухую голодовку. Отвезли ли заключенного в скорую, как он просил на прошлом заседании – неизвестно.

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