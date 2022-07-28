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Михаил Подоляк: Лукашенко настолько трепливый, что это выглядит мерзко

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  • 28.07.2022, 19:28
  • 7,028
Михаил Подоляк: Лукашенко настолько трепливый, что это выглядит мерзко
Михаил Подоляк

Диктатор обижает логику как таковую.

Лукашенко поддержкой войны России против Украины уничтожил свое место в истории Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка в эфире телемарафона.

«Страна и господин Лукашенко ведут себя примитивно и вызывающе, то есть они обижают логику как таковую. Даже если ты свое воздушное пространство даешь, чтобы бомбить мирные города Украины, нужно держать язык за зубами. Но это не о Лукашенко, он настолько трепливый, что это выглядит мерзко», — отметил Подоляк.

Он подчеркнул, что в истории четко будет зафиксировано, кто такой Лукашенко.

«Он уничтожил репутацию своей страны, перспективы своей страны, уничтожил свое место в истории этой страны, как господин (президент России, - ред.) Путин. Это феноменальное достижение двух типов», — добавил Подоляк.

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