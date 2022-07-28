Михаил Подоляк: Лукашенко настолько трепливый, что это выглядит мерзко

Михаил Подоляк: Лукашенко настолько трепливый, что это выглядит мерзко8
- 28.07.2022, 19:28
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Диктатор обижает логику как таковую.
Лукашенко поддержкой войны России против Украины уничтожил свое место в истории Беларуси.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка в эфире телемарафона.
«Страна и господин Лукашенко ведут себя примитивно и вызывающе, то есть они обижают логику как таковую. Даже если ты свое воздушное пространство даешь, чтобы бомбить мирные города Украины, нужно держать язык за зубами. Но это не о Лукашенко, он настолько трепливый, что это выглядит мерзко», — отметил Подоляк.
Он подчеркнул, что в истории четко будет зафиксировано, кто такой Лукашенко.
«Он уничтожил репутацию своей страны, перспективы своей страны, уничтожил свое место в истории этой страны, как господин (президент России, - ред.) Путин. Это феноменальное достижение двух типов», — добавил Подоляк.