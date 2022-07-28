Украинская киноакадемия начала сотрудничество с Netflix

Украинская киноакадемия начала сотрудничество с Netflix1
- 28.07.2022, 19:39
Запущены программы для поддержки творцов из Украины.
Украинская киноакадемия, Netflix и House of Europe заявили о начале сотрудничества, целью которого является креативная поддержка творцов из Украины. На данный момент начаты две инициативы, которые призваны помочь создателям из Украины, которые пострадали или были вынуждены переехать из-за войны, развязанной Россией, продолжить их работу, сообщается на сайте Академии.
Программа Украинской киноакадемии предусматривает:
48 грантов на разработку сценариев по 15 тыс. долларов каждый для команд опытных кинопрофессионалов из двух человек (сценариста и продюсера);
Эксклюзивные онлайн сессии с международными экспертами отрасли.
Программа под руководством House of Europe обеспечит:
100 стипендий по 1000 евро для создателей всех уровней;
Обучение по процессу кинопроизводства, пост-продакшну и питчингу от Netflix для профессионалов начального и среднего уровня.
Отмечается, что подать заявку на участие в программах может любой украинский создатель, независимо от своего местоположения. При поддержке ведущих международных и украинских учреждений создатели смогут развивать свою карьеру в кино- и телеиндустрии.
Инициативы поддерживаются Netflix Fund for Creative Equity, глобальным фондом, запущенным в начале 2021 года, целью создания больших возможностей для людей из недостаточно представленных или маргинализированных сообществ, чтобы их голоса были услышаны.