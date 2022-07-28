Украинская киноакадемия начала сотрудничество с Netflix 1 28.07.2022, 19:39

Запущены программы для поддержки творцов из Украины.

Украинская киноакадемия, Netflix и House of Europe заявили о начале сотрудничества, целью которого является креативная поддержка творцов из Украины. На данный момент начаты две инициативы, которые призваны помочь создателям из Украины, которые пострадали или были вынуждены переехать из-за войны, развязанной Россией, продолжить их работу, сообщается на сайте Академии.

Программа Украинской киноакадемии предусматривает:

48 грантов на разработку сценариев по 15 тыс. долларов каждый для команд опытных кинопрофессионалов из двух человек (сценариста и продюсера);

Эксклюзивные онлайн сессии с международными экспертами отрасли.

Программа под руководством House of Europe обеспечит:

100 стипендий по 1000 евро для создателей всех уровней;

Обучение по процессу кинопроизводства, пост-продакшну и питчингу от Netflix для профессионалов начального и среднего уровня.

Отмечается, что подать заявку на участие в программах может любой украинский создатель, независимо от своего местоположения. При поддержке ведущих международных и украинских учреждений создатели смогут развивать свою карьеру в кино- и телеиндустрии.

Инициативы поддерживаются Netflix Fund for Creative Equity, глобальным фондом, запущенным в начале 2021 года, целью создания больших возможностей для людей из недостаточно представленных или маргинализированных сообществ, чтобы их голоса были услышаны.

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