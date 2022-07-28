Какими ракетами Россия бьет по Украине из Беларуси 4 28.07.2022, 19:48

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Интервью с представителем командования воздушных сил ВСУ.

Россия в четверг выпустила по Украине 20 ракет с территории Беларуси. Воздушная тревога по всей стране. Также ракеты были выпущены из акватории Черного моря. В последнее время российские удары по Украине, в том числе и по гражданским объектам, участились. О ситуации телеканал «Настоящее время» поговорил с представителем командования воздушных сил ВСУ Юрием Игнатом.

— Есть ли у вас точная информация, сколько ракет было выпущено, сколько из них были перехвачены системой ПВО?

— К сожалению, мы имеем тот случай, что ПВО сработало не так, как бы хотелось. И этому есть объективное объяснение: подавляющее большинство ракет, которые запускались, — это ракеты «Искандер», которые крайне трудно сбить. Их запускали из района Зябровки «братской» нам Беларуси. И ракеты Х-22 с бомбардировщиков Ту-22М3. Вылетело около шести самолетов, около трех ракет этого типа было выпущено. Остальные шесть ракет, по предварительной информации, были запущены из акватории Черного моря — это ракеты «Калибр».

— То есть это удар не только с территории Беларуси, но и из акватории Черного моря?

— С Беларуси, с акватории Черного моря, а также с территории России, где бомбардировщики базируются на аэродроме Шайковка. Пуски осуществляются в основном из района Курской области.

— «Беларускі Гаюн» написал о запусках только с аэродрома Зябровка 25 ракет. Это значит, что на самом деле их было больше, чем 25?

— Дело в том, что ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер», которые могут запускаться одновременно, две ракеты радиолокационно видеться как одна цель. Поэтому тут нужно быть осторожными в этих подсчетах. Но в том, что это был массированный обстрел, сомневаться не приходится. Как минимум 10 «Искандеров» радиолокационно было замечено. Скорее всего, их было больше.

— Ранее «Беларускі Гаюн» писал, что на аэродроме Зябровка в Гомельской области находится до 10 единиц зенитно-ракетных комплексов С-300 или С-400 и как минимум два ракетных комплекса «Искандер». Сегодня «Беларускі Гаюн» приходит к выводу, что если все сегодняшние запуски были из «Искандеров», то на аэродроме должно находиться не менее шести таких комплексов. По-вашему, сколько ударов было из «Искандеров»?

— Я не могу сказать точную информацию, это все нужно проверять. Как правило, это дело неблагодарное, потому что оказывается не так, как озвучиваешь. Нужно время, чтобы сказать точную цифру. Но то, что там находятся эти комплексы в определенном количестве, — это было очевидно. На том же телеграм-канале «Беларускі Гаюн», который вы озвучиваете, не раз озвучивались и показывались кадры прилета именно на территорию Беларуси военно-транспортных самолетов Ил-76, которые, вероятнее всего, доставили это вооружение туда для ударов по Украине.

— А можете рассказать про характеристики этих ракет, которые запускаются из «Искандеров»? Раньше мы слышали про ракеты класса «Калибр», которые выпускались по Одессе и другим городам. Что такое «Искандер»? Почему Россия использует их сейчас?

— «Калибр» — это совсем другой тип ракет, это крылатая ракета, которая летит со скоростью около 900 километров в час. Она летит по рельефу местности, ее рабочий диапазон — от 50 до 300 метров, по которому она летит. Эти ракеты мы сбиваем. Недавно было сбито четыре из четырех ракет. За два дня до этого — четыре из шести. Но, к сожалению, даже такие «Калибры», которые легче сбивать нашим силам противовоздушной обороны, не всегда возможно их поразить. Есть разные факторы, которые влияют. Это малозаметные ракеты. Это технологичные ракеты, которые как раз созданы для того, чтобы обходить нашу систему противовоздушной обороны. Нужно отметить, что враг не дремлет, работает разведка. Они каждый день постоянно изучают наши слабые места для того, чтобы обойти средства ПВО.

«Искандер» — это совсем другой тип ракет, это оперативно-тактический комплекс, который летит совсем по другой траектории. Ракета, выпущенная с Зябровки, залетает фактически в космос, в стратосферу. И на огромной скорости с большой высоты опускается на свою цель. Скорость — свыше 8000 километров в час. Такую ракету сбить фактически невозможно существующими у нас средствами противовоздушной обороны. Возможно, были случаи, когда можно было сбить эту ракету зенитной ракетой на встречном курсе. Поэтому еще раз говорю, что нам нужны современные средства ПВО для того, чтобы поражать и такие ракеты, как оперативно-тактические комплексы. Ну и ракеты Х-22, которые были сегодня запущены, вы знаете историю этой ракеты — это та, которая попала в торговый центр в Кременчуге. Таких ракет сегодня было запущено три. Это тоже сверхскоростная советская ракета, которая тоже летит со скоростью около 4000 километров в час. Но это уже ракета, которая запускается с авиационного носителя. Это самая разрушительная и самая неточная ракета.

Вот такими тремя типами ракет сегодня была обстреляна Украина.

— Сообщается, что в Черниговской области ракеты упали чуть ли не в лес. Неужели Россия наносила удар по лесу?

— Мы не будем говорить, куда они попадают и зачем. Эта информация не для врага. Будем надеяться, что человеческих жертв все-таки не так много.

— Если говорить про системы NASAMS, которые, как говорят, вроде бы уже должны предоставлять Украине, они тоже не способны бороться с «Искандерами»?

— Почему? Мы об этом говорили, что именно норвежский зенитно-ракетный комплекс NASAMS оснащен американскими ракетами AIM-120 AMRAAM. Производитель заявляет про то, что тактико-технические характеристики этого комплекса способны сбивать ракеты класса «Искандер» — то есть оперативно-тактических комплексов. Но на практике этому пока нет подтверждения. Никогда NASAMS не воевал против «Искандеров». Чем быстрее Украина получит это вооружение, обучит персонал, поставит его в строй, тем быстрее мы увидим результат.

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