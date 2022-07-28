Эстония прекратит выдавать россиянам временный вид на жительство и визы для обучения 28.07.2022, 20:27

Вводятся некоторые ограничения и для белорусов.

Правительство Эстонии утвердило постановление, которое запрещает предоставление российским гражданам временного вида на жительство или виз с целью обучения в этой стране. Об этом говорится в заявлении эстонского кабмина от четверга, 28 июля.

Кроме того, граждане России и Беларуси смогут оформить разрешение на краткосрочную работу только при условии действия визы, выданной Эстонией.

В случае наличия вида на жительство, предоставленного другим государством - членом ЕС, легально устроиться на краткосрочную работу гражданам РФ и Беларуси тоже будет невозможно, в связи с чем их обращение за долгосрочной визой с целью краткосрочной занятости также исключается.

"Продолжение санкций против России необходимо «

Эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу подчеркнул, что "неоправданная война" Москвы против Киева не только грубо нарушает "территориальную целостность, суверенитет и независимость" Украины, но и угрожает безопасности Эстонии и ЕС.

Рейнсалу прокомментировал введение новых ограничительных мер: "Продолжение санкций против России необходимо для обеспечения неослабевающего давления на страну. Если санкции помогут остановить российскую агрессию, это положительно скажется на нашей собственной безопасности".

Эстония пытается исключить возможность обхода ограничений

Глава эстонского внешнеполитического ведомства добавил, что с помощью поправки будут исключены сценарии, при которых краткосрочная шенгенская виза запрашивается, например, под предлогом туризма у другого государства - члена ЕС - в целях обойти действующие эстонские ограничения.

Ранее, 20 июля, российская Генпрокуратура признала нежелательной деятельность "Фонда открытой Эстонии" в РФ. В ведомстве сочли, что работа организации представляет "угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ".

В июне эстонский премьер-министр Кая Каллас на фоне войны в Украине просила НАТО направить в Латвию, Литву и Эстонию дивизии численностью от 20 000 до 25 000 солдат альянса.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».