ПВТ заплатил меньше налогов 2 28.07.2022, 20:33

2,736

И компаний тоже стало меньше.

Резиденты ПВТ заплатили в бюджет за полгода 435,1 миллиона рублей налогов. Это почти на 22% больше, чем за такой же период прошлого года, пишет портал dev.by со ссылкой на данные МНС.

Между тем во втором квартале этого года сумма налоговых отчислений сократилась по сравнению с первым. Вероятно, сказалось снижение зарплат в ИТ в рублях из-за курсовых колебаний. Второй фактор — уход части компаний из ПВТ.

В январе-марте ИТ-компании Парка уплатили рекордные квартальные налоги — 230,7 миллиона рублей. Но за второй квартал бюджет получил от резидентов ПВТ 204,4 миллиона рублей или на 11,5% меньше. Впервые за четыре года второй квартал по сумме налоговых отчислений оказался хуже, чем первый.

Относительно второго квартала прошлого года сумма налогов выросла незначительно — более 4 миллионов рублей. Упала и доля резидентов ПВТ в общем объеме уплаченных налогов. Если за первый квартал она составила 2,81%, то по итогам полугодия — 2,69%.

По всей видимости на налоговых отчислениях сказалось снижение зарплат айтишников в рублях на фоне удешевления во втором квартале доллара, к которому привязаны зарплаты во многих ИТ-компаниях.

Если за январь-март средняя зарплата ИТ-специалистов составила 7,4 тысячи рублей, то во втором квартале — 6,3 тысячи рублей. При этом в апреле-июне средняя зарплата не поднималась выше 6,5 тысяч рублей в месяц. Для сравнения, в феврале она составила почти 8,8 тысячи рублей, в марте — 7,4 тысячи рублей.

Кроме того, судя по данным МНС, сократилось количество плательщиков налогов — резидентов ПВТ. В первом квартале налоги в бюджет перечислили 1062 компании Парка. Уже по итогам полугодия число плательщиков уменьшилось на 16 компаний — до 1046.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».