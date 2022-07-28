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Зеленский призвал отключить все банки РФ от SWIFT

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  • 28.07.2022, 20:51
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Зеленский призвал отключить все банки РФ от SWIFT
Владимир Зеленский

Президент Украины выступает за более жесткие санкции против России.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что введенные против России санкции действуют медленнее, чем ожидалось. В связи с этим украинский лидер призвал предусмотреть в следующем пакете санкций отключение всех российских банков от системы SWIFT и ограничения в отношении поставок газа. Об этом украинский лидер сказал 28 июля в Киеве на совместном брифинге с президентом Литвы Гитанасом Науседой, который пресс-служба Офиса президента транслировала в Telegram.

"Мы ожидаем следующего пакета. Мы ожидаем более жестких вещей. Мы несколько раз говорили о том, что, если вы отключаете от SWIFT, то отключайте все банки РФ. Мы считаем и хотим, чтобы вскоре рассматривались такие возможности", – заявил Зеленский.

Также украинский лидер констатировал: сбываются предупреждения о том, что если не применять санкционную политику к поставкам российского газа, торговля энергетикой из РФ приведет к повышению цен

"Россия будет выкручивать руки, как бы там кто ни хотел или какие бы ни были договоренности, и мы видим рост этих цен", – сказал он.

Науседа заявил, что Литва поддерживает введение жестких санкций против РФ. Он подчеркнул, что страна отказалась от российских энергоносителей и призывает отключить от SWIFT все российские банки.

Зеленский отметил, что сегодня в рамках международной аналитической группы Ермака-Макфола Украина с партнерами разрабатывает ряд отдельных санкционных списков, в частности в отношении людей из окружения российского президента, преступников, причастных к войне в Украине, бизнесменов и их активов недвижимости, счетов, а также их российских интересов в тех или иных государствах мира.

"Мы передаем все это нашим партнерам в ЕС по линии МИД. Мы постоянно над этим работаем. Там предлагается много разных санкций. Там есть анализ санкций, которые действуют или не действуют, а также есть детали того, как и через кого конкретно Россия хочет обходить и обходит санкции", – сказал он.

Зеленский также поблагодарил западные государства и партнеров за уже введенное количество санкционных пакетов против РФ.

"Да, мы видим ослабление в последнем санкционном пакете. Мы хотим усиления. Но не все сразу. Главное, что страны нашли консенсус. Главное, что большая часть стран смогла найти взаимопонимание с меньшинством стран в Европе, которые не хотели вводить санкционный пакет или делать его твердым. Но взаимопонимание найдено, и пакет принят", - отметил президент.

В то же время, по его словам, санкции против РФ действуют медленнее, чем это ожидалось, поскольку все еще существуют те или иные государства и бизнес, которые не хотят терять свои экономические интересы в России.

"Санкционное давление действительно сильно помогает, даже если Россия всюду в медиа говорит, что у них нет проблем с санкциями. Это неправда. Мы понимаем, как они действуют. Но они действуют немного медленнее, чем все мы ожидали", - резюмировал Зеленский.

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