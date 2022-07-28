В Гомеле пьяный капитан управлял судном 3 28.07.2022, 21:05

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Его задержали.

Необычный случай недавно произошел в Гомеле — капитан речного судна ездил по реке в нетрезвом состоянии и мог наделать бед, сообщает «Гомельская правда».

В пятницу в 8 часу вечера на Городскую спасательную станцию поступил сигнал, что по реке Сож хаотично дрейфует корабль, тем самым представляет опасность. Он прошел вдоль пирса, задев удочки рыбаков. Об этом сообщает ОСВОД.

К нарушителю оперативно выбыли спасатели ОСВОД, однако мужчина на катере вел себя не совсем адекватно. Благодаря действиям спасателей на водах и милиции капитан судна задержан. К слову, у него имелись признаки алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка.

На Гомельщине только в этом году уже зафиксирован случай падения с лодки. Мужчина попал под собственный мотор и получил тяжелые травмы. Спасти его не удалось.

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