Генштаб ВСУ: Угроза ракетных обстрелов с территории Беларуси сохранится еще три месяца 3 28.07.2022, 21:20

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Возможны также провокации в приграничных с Украиной районах.

Угроза ракетных обстрелов Украины с территории Беларуси сохранится еще на три месяца, об этом заявил замначальника главного оперативного Генштаба ВСУ Алексей Громов, его слова приводит УНИАН.

При этом, как отмечает Громов, в Украине опасаются провокаций со стороны Беларуси.

«Однако не исключается возможность осуществления силами подразделений специальных операций вооруженных сил Республики Беларусь совместно с подразделениями специального назначения и боевиками частных военных компаний РФ вооруженных провокаций», — заявил он.

По словам Алексея Громова, провокации возможны в приграничных с Украиной районах Гомельской и Брестской областей. В Украине считают, что они могут быть направлены на то, чтобы распространить антиукраинские настроения в Беларуси.

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