Когда Украина ударит по Керченскому мосту 7 28.07.2022, 21:22

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Ответ секретаря СНБО.

Вооруженные силы Украины ударят по Керченскому мосту, когда будет поставлена соответствующая военная задача.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире NTA.

"В случае необходимости это решение примут военные. Что касается Крымского моста или другой инфраструктуры, поверьте, все находится под бдительным контролем. Как только будет необходимость, возможность и задание - все будет сделано и не только в отношении этого объекта", - отметил он.

По его словам, военный успех будет зависеть от того, насколько быстро партнеры будут поставлять современное вооружение.

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