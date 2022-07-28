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В Беловежской пуще показали, как выглядит жизнь на древесине

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  • 28.07.2022, 21:36
  • 1,978
В Беловежской пуще показали, как выглядит жизнь на древесине

Нереальная красота.

На официальном сайте Национального парка «Беловежская пуща» опубликовали необычную и очень красивую фотоподборку. Как рассказывают авторы материала, в пуще очень много мертвой древесины, пребывающей в разной стадии гниения. Несмотря на это состояние, в таких деревьях кипит настоящая жизнь, приобретая достаточно причудливые формы. В этом постарались и лишайники, и грибы, и мхи, и миксомицеты, и насекомые... Вот несколько ярких фото пущанских обитателей.

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