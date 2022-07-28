Украинские десантники сбросили взрывчатку точно в люк бронемашины оккупантов 3 28.07.2022, 21:44

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иллюстрационное фото

Прицельность – 10 из 10.

Украинские десантники продемонстрировали очередной точный удар по врагу. Воины 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины сбросили взрывчатку прямо в люк бронемашины оккупантов.

Соответствующее видео было опубликовано 28 июля в Telegram-канале.

«Прицельность у этих ребят 10 из 10! Великолепная работа! Победа за нами!», – говорится в сообщении защитников.

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