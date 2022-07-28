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Островецкая библиотека будет носить имя Адама Мальдиса, несмотря на доносчиков

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  • 28.07.2022, 21:54
Островецкая библиотека будет носить имя Адама Мальдиса, несмотря на доносчиков
Адам Мальдис

Отменить решение пыталась доносчица из Гродно Ольга Бондарева.

Островецкой районной библиотеке все же присвоили имя белорусского литератора Адама Мальдиса, несмотря на требование провластных доносчиков во главе с жительницей Гродно Ольгой Бондаревой отменить это решение. Оказалось, в местное управление культуры поступило еще и обращение в защиту деятеля, склонившее чашу весов в его пользу.

Напомним, решение Островецкого райисполкома о переименовании библиотеки в честь Адама Мальдиса вышло еще 24 июня 2022 года — об этом сообщил его сын Ярослав.

Однако идея возмутила провластных доносчиков, в том числе гродненчанку Ольгу Бондареву, которая заявила, что «руководство Островецкого райисполкома было неправо, когда втихаря проголосовало за присвоение государственному учреждению культуры имени пропольского деятеля и махрового националиста Адама Мальдиса», и потребовала, чтобы решение отменили.

На днях в управлении культуры Гродненского облисполкома поставили точку в этом вопросе: библиотеку все-таки назовут именем Адама Мальдиса, как и задумывалось. Присланный ведомством ответ на свой запрос Ольга Бондарева выложила в своем телеграм-канале.

— Учитывая тот факт, что в управление культуры также поступило обращение в поддержку инициативы Островецкого райисполкома по присвоению районной библиотеке имени А.И.Мальдиса, как известного деятеля науки и культуры, выдающегося уроженца Островецкого района, отмена решения в настоящее время не планируется, — сообщили в горисполкоме.

Там подчеркнули, что процедура присвоения библиотеке имени Мальдиса проведена в соответствии с законодательством.

Ответ ведомства доносчицу расстроил:

— Такое чувство, что в районе расположения стратегического объекта власти занимаются саботажем государственной безопасности в информационном поле, — написала она.

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