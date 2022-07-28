Островецкая библиотека будет носить имя Адама Мальдиса, несмотря на доносчиков 2 28.07.2022, 21:54

Адам Мальдис

Отменить решение пыталась доносчица из Гродно Ольга Бондарева.

Островецкой районной библиотеке все же присвоили имя белорусского литератора Адама Мальдиса, несмотря на требование провластных доносчиков во главе с жительницей Гродно Ольгой Бондаревой отменить это решение. Оказалось, в местное управление культуры поступило еще и обращение в защиту деятеля, склонившее чашу весов в его пользу.

Напомним, решение Островецкого райисполкома о переименовании библиотеки в честь Адама Мальдиса вышло еще 24 июня 2022 года — об этом сообщил его сын Ярослав.

Однако идея возмутила провластных доносчиков, в том числе гродненчанку Ольгу Бондареву, которая заявила, что «руководство Островецкого райисполкома было неправо, когда втихаря проголосовало за присвоение государственному учреждению культуры имени пропольского деятеля и махрового националиста Адама Мальдиса», и потребовала, чтобы решение отменили.

На днях в управлении культуры Гродненского облисполкома поставили точку в этом вопросе: библиотеку все-таки назовут именем Адама Мальдиса, как и задумывалось. Присланный ведомством ответ на свой запрос Ольга Бондарева выложила в своем телеграм-канале.

— Учитывая тот факт, что в управление культуры также поступило обращение в поддержку инициативы Островецкого райисполкома по присвоению районной библиотеке имени А.И.Мальдиса, как известного деятеля науки и культуры, выдающегося уроженца Островецкого района, отмена решения в настоящее время не планируется, — сообщили в горисполкоме.

Там подчеркнули, что процедура присвоения библиотеке имени Мальдиса проведена в соответствии с законодательством.

Ответ ведомства доносчицу расстроил:

— Такое чувство, что в районе расположения стратегического объекта власти занимаются саботажем государственной безопасности в информационном поле, — написала она.

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