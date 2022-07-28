На ОАЭ обрушились сильные ливни 28.07.2022, 22:07

Такого не было более 40 лет.

В Объединенных Арабских Эмиратах выпали сильные дожди, также синоптики зафиксировали сильный ветер.

Об этом сообщает thenationalnews.com.

По данным Национального центра метеорологии, июль 2022 года является самым влажным в стране с 1978 года. Наибольшее количество осадков было зарегистрировано дождемером в порту Фуджейра - в период между 25 и 28 июля там было зарегистрировано 234,9 миллиметра.

Второе место было в Масафи — 209,7 мм, а третье — в аэропорту Фуджейры (187,9 мм).

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