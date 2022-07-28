Футбольный клуб «Динамо-Брест» должен украинскому игроку $600 000 3 28.07.2022, 22:29

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Он хотел миллион.

Завершились разбирательства между ФК «Динамо-Брест» и украинским футболистом Евгением Хачериди. Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) постановил, что белорусский клуб должен заплатить 600 тысяч долларов. Изначально сумма компенсации составляла 1 млн долларов.

Еще год назад палата по разрешению споров ФИФА удовлетворила иск Хачериди к «Динамо». Известный украинский игрок стал футболистом брестского клуба в январе 2020-го года, когда клуб принадлежал Александру Зайцеву (его называют одним из приближенных к Александру Лукашенко бизнесменов) и не испытывал проблем с деньгами. Через год Евгений покинул команду — как сообщалось, в одностороннем порядке из-за нарушений клубом контрактных обязательств. Вскоре Хачериди решил обратиться в суд и требовать компенсацию за невыполнение условий контракта.

После вердикта со стороны палаты ФИФА «Динамо» подало апелляцию в CAS. В результате российские юристы Сергей Нагих и Светлана Вашурина добились, что футболисту должны заплатить не миллион, а 600 тысяч долларов, так как «расторжение контракта последовало уже по прошествии 8 месяцев с начала его исполнения».

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