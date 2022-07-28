Белорусам предлагают купить свежевыкопанные старинные монеты 1 28.07.2022, 22:51

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Что с ними не так?

В редакцию «Онлайнера» обратились несколько читателей, которые попались на старый и потому немного подзабытый способ мошенничества. Они купили «старинные» монеты и попали в неприятную историю. Напоминаем, почему скупать ценности у незнакомцев — не очень хорошая затея.

«Старый дом разбирали, нашли мешок с монетами и теперь продаем»

Читатель рассказал, как потратил $100 на бесполезный металл, чтобы предостеречь от такой ошибки других людей.

— К моему авто у банка подошел немолодой человек, одетый в строительную робу, и постучал в окно. Я думал, это попрошайка, который просит мелочь. Но у человека в руках были царские монеты. Говорит, мол, дом старый разбирали, нашли мешок с монетами, между мужиками поделили, сейчас продаем. За 10 монет попросил $100. С собой их у него была целая небольшая сумка. Я на всякий случай загуглил монеты, оказалось, их много на российских аукционах примерно по такой же стоимости. В общем, купил их и только дома понял, что это подделка. Многие со стороны скажут: «Да как можно не понять, что это развод?» — однако не всегда в момент покупки есть время осознать это. Тем более когда имеешь лишь поверхностное знание о нумизматике. Мне кажется, надо предупредить людей, — говорит Александр.

Похожую историю рассказывает Тимофей, который недавно встретился с торговцем монетами на улице Матусевича в Минске. Но парень уже слышал про такое мошенничество и не попался на удочку.

— Ко мне подошел неопрятно одетый парень восточной внешности. Он сказал, что хочет есть, но эти деньги в магазине не принимают, и протянул мне горсть монет. Я смотрю, а там такие-то царские монеты. Наверное, он рассчитывал, что я сейчас оценю их и все выкуплю, но я слышал уже про этот развод и отправил его подальше, — вспоминает Тимофей.

— Недавно на улице нарвался на продавца монет — бездомного по имени Гена, — делится своей историей читатель Андрей. — И что самое интересное, мне уже почти их «впарили», я даже деньги отдал. Но на счастье, мимо проходил парень, который уже попадал в такую ситуацию и приобрел монеты. Он меня спас, как выяснилось позже, за комплексный обед. Мы попытались узнать, откуда этот Гена взял поддельные монеты, но тот молчал как партизан.

Как правило, истории начинаются одинаково: к прохожим подходят незнакомцы, одетые в строительную форму, и рассказывают, что нашли старинные монеты во время работы (в стене дома, при раскопке фундамента и т. д.). Но на самом деле этому виду мошенничества как минимум восемь лет, впервые такие истории стали появляться в России. А когда там закончились доверчивые прохожие, мошенники перекочевали в Беларусь.

Раздобыть такие копии монет несложно. Например, на Аliexpress они стоят по $1—2 за штуку. Впрочем, есть и предложения аналогичных копий за $10 от людей, которые (скорее всего) когда-то тоже купили их как клад, а теперь пытаются «отбить» потраченные деньги.

А если это и правда клад?

Нельзя утверждать, что если вам предлагают царские монеты, то это стопроцентные мошенники. На тысячу подделок вполне может попасться один человек, реально откопавший клад в огороде и решивший вам его продать. Старинные монеты тоже можно найти в интернете, но их стоимость сильно колеблется в зависимости от степени сохранности и аппетитов продавца: это может быть и $1000, а может быть и $5.

Например, читатель по имени Валерий откопал в собственном огороде царскую монетку 1891 года выпуска. Ранее такие монеты часто закапывали в фундамент дома при его постройке.

— Пару лет назад копал в огороде и нашел старую монетку, — говорит читатель. — Поискал по форумам, в России такая копейка 1891 года стоит в среднем около 1000 местных рублей. Так что особого смысла продавать ее нет, решил оставить себе на память.

Но и при покупке оригинальных старых монет могут быть нюансы, говорит юрист «Юридической компании ЮКОН» Ирина Андриевская.

По правилам клад нужно передать в двухдневный срок в местный исполком, тщательно зафиксировав все найденное. Иначе это будет считаться присвоением клада. Впрочем, ответственность за это не то чтобы суровая: штраф до 5 базовых величин (160 рублей), а если сумма клада составляет особо крупный размер (от 32 000 рублей) — уголовная ответственность в виде общественных работ, штрафа или ареста на срок до 3 месяцев.

Если вы все сделали по правилам, то за нахождение клада полагается вознаграждение — 50% его стоимости. Но эта половина стоимости делится между нашедшим и владельцем земли. И только в случае, если клад имеет «историко-культурную ценность», иначе находка или стоимость просто делится между собственником земли и тем, кто нашел, без выплаты вознаграждения.

Того, кто купил присвоенный клад, к ответственности не привлекут, но могут потребовать вернуть клад, имеющий историко-культурную ценность.

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