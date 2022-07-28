Молдова продлила чрезвычайное положение из-за войны в Украине 28.07.2022, 23:03

На 60 дней.

Парламент Молдовы поддержал предложение правительства продлить чрезвычайное положение в связи с войной в Украине, кризисом в энергетической сфере и необходимостью дальнейшего решения проблемы беженцев.

Об этом сообщает NewsMaker.

За продление чрезвычайного положения проголосовали 52 депутата правящей партии "Действие и солидарность" (PAS). Отсчет 60 дней, на которые депутаты продлили режим чрезвычайного положения, начнется 8 августа.

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица объяснила необходимость продолжить ЧП войной в Украине и ее последствиями: "Логистические связи нарушены. Во многих странах сохраняется риск голода. Цены на энергоресурсы растут, а экономическая ситуация в мире очень тяжелая... Блокирование украинских портов касается нашего импорта и экспорта".

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