В ЕС отреагировал на ситуацию вокруг Николая Автуховича 1 28.07.2022, 23:06

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Петер Стано

Политзаключенный держит сухую голодовку 18 дней.

В ЕС отреагировал на ситуацию вокруг политзаключенного Николая Автуховича. Заявление опубликовал представитель ЕС по вопросам внешних дел и политики безопасности Петер Стано.

– Политический активист Николай Автухович, заключенный в тюрьму в ожидании суда, не ест и не пьет в течение 18 дней. Его требование вести переписку с семьей отклонено. Это бесчеловечное обращение. Власти Беларуси должны выполнять свои международные обязательства в области прав человека, – написал Стано в Twitter.

Напомним, сегодня на судебном заседании Николая Автуховича, который голодает уже 18 дней, не было. Родственники и даже адвокат не знают, что с ним и в каком он сейчас состоянии.

Belarus: Political activist Mikalai Autukhovich, imprisoned while awaiting trial, has refused food and liquids for 18 days. His demand to correspond with his family is denied. That is inhumane treatment. 🇧🇾 authorities must meet their international human rights obligations. pic.twitter.com/jRnloB4eEr — Peter Stano (@ExtSpoxEU) July 28, 2022

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