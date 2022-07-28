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В ЕС отреагировал на ситуацию вокруг Николая Автуховича

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  • 28.07.2022, 23:06
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В ЕС отреагировал на ситуацию вокруг Николая Автуховича
Петер Стано

Политзаключенный держит сухую голодовку 18 дней.

В ЕС отреагировал на ситуацию вокруг политзаключенного Николая Автуховича. Заявление опубликовал представитель ЕС по вопросам внешних дел и политики безопасности Петер Стано.

– Политический активист Николай Автухович, заключенный в тюрьму в ожидании суда, не ест и не пьет в течение 18 дней. Его требование вести переписку с семьей отклонено. Это бесчеловечное обращение. Власти Беларуси должны выполнять свои международные обязательства в области прав человека, – написал Стано в Twitter.

Напомним, сегодня на судебном заседании Николая Автуховича, который голодает уже 18 дней, не было. Родственники и даже адвокат не знают, что с ним и в каком он сейчас состоянии.

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