США предлагают $10 млн за информацию о «поваре Путина» и «фабрике троллей» 28.07.2022, 23:14

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Госдепартамент собирает информацию о вмешательстве в выборы в США.

Госдепартамент США предложил вознаграждение в размере до 10 млн долларов за информацию об иностранном вмешательстве в выборы в Соединённых Штатах. В таком вмешательстве ранее обвиняли российские власти и связанных с ними людей и компании.

Как говорится в сообщении на сайте Госдепартамента, вознаграждаться будет информация, которая будет способствовать идентификации лиц и структур, участвовавших во вмешательстве в выборы, определению их местонахождения, а также информация, которая позволит помешать будущим попыткам вмешательства.

В сообщении прямо говорится, что власти США ищут информацию о предпринимателе Евгении Пригожине и Агентстве интернет-исследований (известном "фабрика троллей"), предположительно с ним связанным. Их обвиняют в США во вмешательстве в выборы президента в 2016 году. В сообщении сказано, что Пригожин финансировал агентство и связанные с ним структуры через свои компании. Перечислены также около 10 российских граждан, предположительно участвовавших в деятельности "фабрики троллей".

Масштабное расследование спецпрокурора Роберта Мюллера установило, что Россия вмешивалась в выборы 2016 года, причём вмешательство было, очевидно, санкционировано руководством страны. Главной целью вмешательства было названо сеяние раздора в американском обществе. Вмешательство осуществлялось, главным образом, через интернет; российские "тролли", как правило, поддерживали кандидатуру республиканца Дональда Трампа. Кроме того, российская военная разведка, как утверждается, взломала сервер Демократической партии и способствовала публикации конфиденциальных материалов. Расследование не установило, что члены предвыборного штаба Трампа вступили в сговор с Россией. Российские власти отрицали вмешательство.

Пригожину и ряду других граждан России в США заочно предъявлены обвинения.

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