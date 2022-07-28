Зеленский провел сегодня заседание ставки 28.07.2022, 23:54

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Владимир Зеленский

Что рассмотрели.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня провел заседание ставки верховного главнокомандующего, в ходе которого рассматривались четыре вопроса.

Об этом глава государства заявил в видеообращении, сообщает РБК-Украина.

"Из того, что можно сказать публично, проанализировали состояние обеспечения в настоящее время вооружением наших защитников, поставки помощи от партнеров и в целом состояние выполнения плана обороны Украины, который ввели в действие 24 февраля", - подчеркнул президент Украины.

Ставка является органом высшего военного руководства, который занимается стратегическим управлением войсками в период войны.

В ставку входят президент Владимир Зеленский, секретарь СНБО Алексей Данилов, а также руководство СБУ, военной разведки, Сил специальных операций ВСУ и других военных формирований и силовых ведомств.

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