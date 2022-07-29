Байден обсудил с Си Цзиньпином российскую агрессию против Украины 29.07.2022, 1:00

Лидеры США и Китая поговорили по телефону.

Президент Джо Байден в четверг провел пятый телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином на фоне растущего беспокойства Пекина по поводу возможного визита спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань, передает «Голос Америки».

Напомним, что последний раз спикер Палаты представителей США посещал Тайвань в 1997 году.

Как сообщили американские официальные лица, в ходе разговора обсуждался широкий спектр вопросов, включая российское вторжение в Украину.

Напомним, что Китай не выступил с осуждением российской агрессии.

Администрация Байдена решает и вопрос о том, следует ли отменить некоторые тарифы на китайские товары в качестве способа снижения растущей инфляции.

Белый дом рассматривает состоявшийся разговор как еще один шанс смягчить напряженность в отношениях с Китаем в связи с Тайванем, который Си обещает вернуть под власть Пекина: если потребуется – силой.

Китай выступил с предупреждениями о последствиях визита Пелоси в Тайбэй, который стал бы значительным проявлением поддержки Тайбэя со стороны США на фоне заявлений, что остров сталкивается с растущими военными и экономическими угрозами со стороны Китая.

«Речь идет о поддержании открытых линий связи с президентом Китая – это одни из самых важных двусторонних отношений, которые мы имеем не только в этом регионе, но и во всем мире, потому что они затрагивают очень многое», – заявил журналистам в среду координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности пресс-секретарь Джон Кирби.

В повестке беседы двух лидеров присутствовал вопрос об установлении предельной цены на российскую нефть с целью наказать Москву за развязанную ею войну в Украине, сообщил источник, знакомый с ходом разговора.

Напомним, что ранее в июле министр финансов Джанет Йеллен обсуждала этот вопрос с китайскими коллегами.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».