ВСУ двумя ударами сорвали попытку наступления россиян в Херсонской области
- 29.07.2022, 7:34
Атакованы скопления врага на южном направлении.
Украинские военные нанесли два удара по скоплению врага в районе Брускинского Херсонской области, что позволило остановить попытку контратаки на Белогорку силами ротной тактической группы оккупантов.
Об этом сообщает в Facebook Оперативное командования "Юг".
Также 28 июля авиация ВСУ нанесла семь ударов по войскам РФ, из них по опорным пунктам – четыре, еще три – по сосредоточению вражеской силы и техники.
Напомним, генерал в отставке Бен Ходжес отметил, что украинские военные смогут отбросить российскую армию на линию 23 февраля до конца 2022 года, однако для этого нужно наладить быстрые поставки вооружения.