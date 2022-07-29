Беларусь и Чечня подписали «дорожную карту»3
- 29.07.2022, 7:43
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Озвучены совместные «планы».
В Чечне открылась выставка выставки «Беларусь Экспо». Ее участниками стали 29 предприятий, в том числе МАЗ, завод БелАЗ и концерн «Беллегпром», пишет zerkalo.io со ссылкой на ТАСС.
Белорусскую делегацию возглавил председатель Госкомвоенпрома Беларуси Дмитрий Пантус.
Во время встречи с правительством Чечни была подписана дорожная карта. Минск и Грозный решили в ближайшие два года:
открыть в Чечне совместное швейное предприятие по изготовлению специальной и форменной одежды;
проработать возможность сотрудничества в сфере технологий дорожного строительства;
запустить прямое авиасообщение между Минском и Грозным;
организовать в Чечне производство сертифицированной техники для использования в аэропортах РФ.
Кроме того, Минск и Грозный обсуждают вопрос о запуске производства по сборке белорусской автомобильной техники в Чеченской Республике.