ВСУ дважды накрыли оккупантов ударами в Чернобаевке

ВСУ дважды накрыли оккупантов ударами в Чернобаевке1
- 29.07.2022, 7:53
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Украинская армия приближает освобождение Херсона.
По Чернобаевке в Херсонской области снова нанесен удар украинскими силами по оккупантам.
Как отметил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, в четверг, 28 июля, Чернобаевку "второй раз за день "слышно".
"Приближаем освобождение Херсона!",- подчеркнул он.
В местных Telegram-каналах распространили видео вечерних взрывов. Сообщают о возгорании и звуках детонации.
Ранее днем спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук информировал, что "в Чернобаевке пылает, в Белогоровке - дымит".