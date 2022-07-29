ВСУ дважды накрыли оккупантов ударами в Чернобаевке 1 29.07.2022, 7:53

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фото: Алексей Резников

Украинская армия приближает освобождение Херсона.

По Чернобаевке в Херсонской области снова нанесен удар украинскими силами по оккупантам.

Как отметил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, в четверг, 28 июля, Чернобаевку "второй раз за день "слышно".

"Приближаем освобождение Херсона!",- подчеркнул он.

В местных Telegram-каналах распространили видео вечерних взрывов. Сообщают о возгорании и звуках детонации.

Ранее днем спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук информировал, что "в Чернобаевке пылает, в Белогоровке - дымит".

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