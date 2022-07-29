Эксперт: У Украины появятся средства, позволяющие наносить регулярные удары по российским войскам в Беларуси 3 29.07.2022, 8:03

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Лукашенко втягивает Беларусь в прямой военный конфликт.

Украина может нанести ответные удары по российским войскам в Беларуси. Об этом «Филину» заявил директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий.

— О чем свидетельствует возобновление массированных ракетных обстрелов с территории Беларуси? Есть ли здесь какие-то менее очевидные причины, чем просто попытка отвлечь внимание от херсонского направления?

— Из-за постоянных ракетно-бомбовых ударов российских войск по Украине с нашей территории Беларусь оказалась в «ловушке соагрессора». Выход из нее является самой приоритетной задачей в силу сопутствующих экзистенциальных угроз для белорусской государственности и общества.

Одним из скрытых мотивов использования белорусской территории и авиапространства для ракетно-бомбовых ударов заключается в том, чтобы спровоцировать ответный ракетный удар со стороны Украины по белорусской военной инфраструктуре в местах дислокации российских войск.

С точки зрения кремлевских стратегов, такой ответный ракетный удар должен поспособствовать вступлению вооруженных сил Беларуси в прямые военные действия против Украины. Однако на данный момент украинская сторона будет воздерживаться от подобных шагов. Это связано с отсутствием необходимых военных возможностей.

Однако уже к концу этого года — началу 2023-го у Киева могут появиться средства, позволяющие наносить регулярные удары по российским войскам в Беларуси. Существует вероятность, что уже к этому времени Украина может перенести боевые действия на территорию Беларуси, по крайней мере в места дислокации российских войск.

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