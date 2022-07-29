Ученые: Викинги носили экзотические меха 4 29.07.2022, 8:05

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Исследователи рассказали о «дизайнерской» моде Х века.

Исследователи из Копенгагенского университета установили, что высокопоставленные датские викинги носили бобровые меха, чтобы показать свой социальный статус, подобно тому, как сегодня используется дизайнерская одежда.

Об этом пишет Daily Mail.

Мех этого грызуна был предметом роскоши и символом богатства, поскольку Дания не входит в ареал обитания бобров, а значит этот мех был привезен из других стран.

Анализ останков животных, найденных в могилах высокопоставленных викингов, датируемых Х веком, показал, что они также носили одежду из шкур ласки и белки. Причем дорогие меха носили как женщины, так и мужчины.

“В эпоху викингов ношение экзотического меха почти наверняка было очевидным визуальным подтверждением достатка и социального статуса, подобно высокой моде в современном мире”, – отметила ведущий автор исследования доктор Луиза Эрстед Брандт.

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