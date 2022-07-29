«У страховых найдется тысяча причин, чтобы не платить» 2 29.07.2022, 8:14

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Стоит ли белорусским водителям связываться с КАСКО?

Идея добровольного страхования авто неплохо выглядит в рекламе: пусть и не за самые малые деньги, но владельцам обещают решение едва ли не всех проблем, связанных с повреждением авто. Попали в ДТП или просто оказались жертвой неумелого парковщика – страховая возместит все затраты, пишет abw.by. Но что говорят те, кто страхуется уже не первый год?

"Заплатил деньги – и ни о чем не переживай"

Дмитрий: "Страховаться по КАСКО я начал три года назад, когда прибрел новый Zotye Coupa. Машина не совсем обычная, поэтому решил не рисковать. И правильно сделал. Уже буквально спустя четыре месяца в лобовое стекло прилетел камень. Стоило это тогда что-то около 1500 рублей вместе с заменой у дилера. Вот так КАСКО почти и отбилось. Потом в тот же год на стоянке повредили дверь – и тоже помогла страховка.

По условиям страхования в год допускается два страховых случая без вызова ГАИ. В принципе это удобно: чуть что, можно обратиться в страховую и отремонтировать автомобиль. В компании могут отправить на какую-нибудь СТО, у которой заключен с ними договор, либо можно выбрать СТО самостоятельно, но затем документы по всем работам необходимо представить в страховую.

Есть вариант получить деньги на ремонт без обращения на СТО. У меня был случай, когда на автомобиль попала краска из-за покрасочных работ рядом. Она не стиралась, нужна была полировка. Мне предложили выдать что-то около 300 или 400 рублей на устранение последствий, но меня такая сумма не устроила. За полировкой обратился в одну компанию, где за три дня автомобиль привели в порядок. Итоговый чек получился порядка 800-900 рублей. Я рассчитался наличными, взял документы и с ними пришел в страховую – через 2-3 дня деньги мне вернули.

Страховка у меня без франшизы. Франшиза – это часть ущерба, которая не возмещается страховой компанией. Она может снизить стоимость страховки, но если что, придется доплачивать из своего кармана. Также у меня отношение страховой суммы к страховой стоимости составляет 100 процентов. Стоит такая страховка 618 долларов в год. Если в течение этого времени ничего не случится, то в следующем году можно получить скидку. Правда, у меня за три года все время какая-то ерунда происходила.

Сумма, конечно, немаленькая. Но если машина гарантийная либо какая-то достаточно дорогая, то в этом есть смысл. У меня все знакомые, которые покупали новые авто, стараются сделать КАСКО. Просто на всякий случай. От каких-то ситуаций на дороге нельзя сбежать – всегда можно словить тот же камень в лобовое. С КАСКО есть лимиты ответственности, но они, на мой взгляд, достаточно лояльные. Например, на лобовое стекло у меня лимит 32 тысячи рублей. То есть стекла можно менять и менять. Если лимита на что-то не хватит, тогда за ремонт придется доплачивать из своего кармана. Но обычно лимитов хватает на все. Если вдруг вскрываются какие-то скрытые дефекты, тоже не проблема: вызывается оценщик, все это дополнительно учитывается.

Хотя здесь тоже есть интересный момент. Как только в автосервисе понимают, что за все будет платить страховая, сразу поднимают ценник безо всякого стеснения.

А вот для не самых новых автомобилей в КАСКО смысла уже не так много. Во-первых, по машине будут считать большой процент износа, что напрямую повлияет на размер страховых выплат. Во-вторых, появится франшиза, то есть 100-процентного возмещения не будет. Например, если фара стоит 500 евро, то страховая заплатит лишь 350, а остальное придется доплачивать самостоятельно.

Что касается страховых компаний и программ, то они в целом плюс-минус у всех одинаковые. Я остановился на государственной компании, хотя первый год работал с другой. Не то что первая компания была плохой, просто у нее не было нормального офиса у меня в городе – необходимо было ждать оценщика из Минска. Поэтому компанию сменил. Когда на месте есть и офис, и оценщики, все вопросы получается решать быстрее и эффективнее. В общем и целом КАСКО я доволен. Заплатил – и езди спокойно, чуть что случится – голова болеть не будет".

"Уже не сосчитать, сколько раз я судился со страховыми из-за отказа в выплатах"

О своем опыте страхования по КАСКО нам рассказал владелец таксопарка. И с этой системой не все так просто:

– Я страхую автомобили по КАСКО уже около пяти лет. Первый год долго вникал, как работают страховые. С тех пор побывал абсолютно во всех компаниях. По моему мнению, на рынке более-менее работают только две. Остальные не хотят платить и придумывают что угодно. Сколько у меня было судов со страховыми компаниями, уже со счета сбился. И в суде дела выигрываются достаточно легко, потому что страховые компании совсем уж нагло пытаются отвертеться от выплат.

Тем не менее у меня все автомобили в таксопарке только с КАСКО. У этой системы много минусов, но в случае крупного ДТП КАСКО выручает. Например, у автомобиля разбита вся передняя часть – и тогда мы будем в выигрыше. С мелкими случаями лучше даже не обращаться, а отремонтировать авто где-то самостоятельно. У страховых компаний есть понятия выгодного и невыгодного клиента. Если я как владелец автопарка буду постоянно обращаться в страховую по каждой мелочи, она может в следующем году просто отказаться страховать. И с этим трудно спорить, поскольку компании ссылаются на свои внутренние правила и право отказать в обслуживании.

Отчасти это хорошая система страхования, отчасти – "развод", потому что есть множество хитрых правил. Вроде бы КАСКО должно защищать почти от всего, если только за рулем не был пьяный водитель или, например, "бесправник". Но по факту, когда дело доходит до выплат, выясняется, что страховой случай еще надо доказать. Открылся капот на ходу? Докажи, что из-за перетертого тросика. Получил створкой ворот, когда заезжал во двор на даче? Так это ветер подул, такой случай не является страховым. Попала вода в двигатель? Тоже никаких выплат. На кузове много сколов от камней? На выплату можно не рассчитывать. И вот таких поводов для отказа может быть тысяча.

У каждой страховой компании есть правила, с которыми нужно знакомиться очень-очень внимательно. У одних будет безлимит на стекла – бей и меняй их хоть каждый день, а у других это можно сделать только два раза в год. Обращение за выплатой без вызова ГАИ – это вроде бы удобно, но какая сумма возмещения? Это может быть, к примеру, и 4 процента суммы страховки.

Опять же на все есть свои лимиты и хитрости. Машина перевернулась – ее можно считать погибшей? Зависит от расчетов конкретной страховой компании. И можно оказаться даже в минусе. Например, автомобиль был застрахован на 10.000 долларов. Он попадает в серьезное ДТП, вы получаете 7000 долларов. Через какое-то время ДТП повторяется с ущербом уже на 5000 долларов. И дальше возможно несколько сценариев: одна страховая компания, например, закроет полис, а вторая сделает расчет по второму ДТП, высчитает первый случай – и окажется, что вы теперь должны страховой.

С ремонтом тоже нужно быть осторожным. Если забрать деньги как есть, их вряд ли хватит на нормальный ремонт, потому что оценка запчастей считается автоматически в программе и с реальностью не особо совпадает. Ехать к дилеру тоже не стоит – сумма на вроде бы простой ремонт может оказаться огромной. Единственный выгодный вариант – это обращаться в нормальные СТО, которые и документы для страховой предоставят, и цены будут выставлять адекватные.

У КАСКО полно подводных камней, с которыми обычные автовладельцы до поры до времени, как правило, не знакомы. Вроде бы компания оплатила ремонт двери или замену стекла – и вот уже хорошо. Но если будет какой-то более сложный случай, то все может быть не так хорошо. Например, после первого ДТП вам восстановили машину некачественно. Вы попадаете в ДТП второй раз, и выплат со стороны страховой может просто не оказаться – они спишут все на дефекты. Или, например, вы отремонтировали авто у дилера. Все хорошо, все качественно, но цена у будет заоблачной – и может сработать лимит страховой, а еще машину могут признать погибшей. Много нюансов.

Если их знать и делать все с умом, то пользоваться КАСКО можно. Но нужно очень внимательно читать все правила и сравнивать различные варианты страхования, помнить о франшизе, считать износ автомобиля и держать в уме реальные цены на запчасти и ремонт. Иногда КАСКО выгодно, иногда лучше взять то же комплексное страхование, которое дешевле КАСКО, но покрывает ущерб даже в тех случаях, когда виновником ДТП является владелец авто.

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