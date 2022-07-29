ISW: Россияне хотят захватить на Донбассе крупный город, но шансов почти нет 2 29.07.2022, 8:11

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Оккупанты концентрируют силы на одном направлении.

Российские оккупанты, вероятно, будут пытаться захватить Бахмут, переключив свои силы со взятия Северска, что они планировали еще недавно. Однако им это вряд ли удастся.

Об этом говорится в американском Институте исследования войны (ISW).

"Российская группировка в Донецкой области, вероятно, пытается извлечь выгоду из недавних незначительных успехов к юго-востоку от Бахмута, продолжая попытки продвижения в этом районе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты могут предпринимать меньше попыток по взятию Северска, чтобы сосредоточится на Бахмуте, но об этом пока рано говорить.

До недавнего времени, российские войска продолжали продвигаться на север к Бахмуту с захваченных позиций в районе Новолуганского и Углегорской ГЭС, а также продвигались в юго-западном направлении по шоссе Т1302 с недавно захваченных позиций в Берестове.

"Российские силы изо всех сил пытались добиться конкретных успехов вокруг Северска и не предпринимали подтвержденных действий в направлении города с момента захвата административной границы Луганской области в начале июля", - говорят в Институте изучения войны.

Таким образом, российское командование, скорее всего, попытается сохранить темп вокруг Бахмута, возможно, за счет продолжающегося давления на Северск. Маловероятно, что российские войска возьмут сам Бахмут, несмотря на недавние постепенные продвижения в этом направлении.

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