В Украине ликвидировали российского пропагандиста Леонтьева

В Украине ликвидировали российского пропагандиста Леонтьева5
- 29.07.2022, 8:20
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Оккупант приехал снимать фейки, но был похоронен в Воронеже.
Военный журналист Дмитрий Леонтьев, который снимал пропагандистские сюжеты для кремлевского телевидения, ликвидирован в Украине.
Военкора из Воронежа уже похоронили на родине. Об этом сообщил блогер, офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в Twitter.
"Поехал снимать в Украину сюжеты для рашн-пропаганден, где успешно сделал "шаг доброй воли" – официально денацифицировался и демилитаризовался. Слава нации, смерть врагам!" – написал украинский офицер.
По данным росийских пропагандистских СМИ, 32-летний Дмитрий Леонтьев был родом из Воронежа. Закончил факультет журналистики Воронежского государственного университета в 2012 году по специальности "Военная журналистика".
Когда и где именно погиб Леонтьев, не уточняется. Похоронили пропагандиста-оккупанта 27 июля в Воронеже на лесном кладбище.