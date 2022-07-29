В Украине ликвидировали российского пропагандиста Леонтьева 5 29.07.2022, 8:20

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Оккупант приехал снимать фейки, но был похоронен в Воронеже.

Военный журналист Дмитрий Леонтьев, который снимал пропагандистские сюжеты для кремлевского телевидения, ликвидирован в Украине.

Военкора из Воронежа уже похоронили на родине. Об этом сообщил блогер, офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в Twitter.

"Поехал снимать в Украину сюжеты для рашн-пропаганден, где успешно сделал "шаг доброй воли" – официально денацифицировался и демилитаризовался. Слава нации, смерть врагам!" – написал украинский офицер.

По данным росийских пропагандистских СМИ, 32-летний Дмитрий Леонтьев был родом из Воронежа. Закончил факультет журналистики Воронежского государственного университета в 2012 году по специальности "Военная журналистика".

Когда и где именно погиб Леонтьев, не уточняется. Похоронили пропагандиста-оккупанта 27 июля в Воронеже на лесном кладбище.

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