Белорусы получают в сдаче монеты, на которых можно разбогатеть 4 29.07.2022, 8:31

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Белорусский «Скрудж Макдак» показал такие копейки.

Шесть лет назад июль для белорусов был месяцем новых ощущений: в кошельке внезапно позвякивали монеты, а мозг перестраивался на отсутствие нулей. Потом мы привыкли к копейкам и перестали обращать на них внимание. Возможно, зря: некоторые монеты могут стоить куда больше, чем вам кажется, пишет onliner.by.

Перебрал 2 млн монет. Это рекорд?

Если вы из тех, кто хотел подержать в руках мешок денег, то парикмахер Вадим Морозов исполнил вашу мечту не один раз. Вот такой пакет с копейками можно перебрать за час или полтора — и все ради монет, при чеканке которых что-то пошло не так.

В детстве Вадим увлекся марками, потом интерес к коллекционированию перешел на монеты: они интереснее, решил парень. Свою первую монету он купил в 2002 или 2003 году, это была памятная монета к 80-летию «Беларусбанка». Но основательно коллекцией парень занялся только в 2014 году, когда появилась финансовая подушка для таких покупок.

— Сначала интересовался именно памятными монетами, которые выпускает Нацбанк. В 2009 году всплыли фото белорусских монет, отчеканенных в Словакии. Тогда еще официально не говорили о деноминации, но нумизматы уже готовились к тому, что у нас появятся свои монеты.

Я ждал, когда они появятся, прикидывал, какие необычные экземпляры могут быть.

Для себя решил так: иностранными монетами могут заниматься и в других странах, а я хочу заниматься нашими и популяризировать все белорусское.

Поэтому составляю каталог белорусских монет со всеми видами брака, которые встречаются. Параллельно стараюсь популяризировать наши монеты на своем ютьюб-канале.

Брак на монетах — это, конечно, не исключительно белорусское изобретение (тем более что и чеканились они за пределами страны, у нас нет своего монетного двора). Точно так же коллекционеры монет в разных странах охотятся на браки своей валюты.

Через руки Вадима прошло 2 млн белорусских монет, а это пару тысяч вот таких мешков. «Почти как Скрудж Макдак», — смеется он.

Мог ли кто-то пересчитать еще больше? Белорусские нумизматы редко рассказывают о своих коллекциях, но чем они пополняют свои собрания, можно посмотреть на интернет-аукционах — именно таков самый простой путь к необычным деньгам.

Ценная монета может обнаружиться и в сдаче в магазине (правда, вероятность этого была выше в первые годы после деноминации).

Горами монет делятся белорусские банки (им не жалко, а коллекционеры благодарны). Дальше приходится в перчатках перебирать каждую монету, чтобы оценить, есть ли на ней что-то необычное. И здесь уже исключительно дело удачи: в некоторых мешках могут быть абсолютно стандартные монеты, в других — сразу несколько интересных штук.

Если в одном пакете попалась редкая монета, можно попросить у банка пакет с такой же датой — наверняка там могут оказаться еще такие же экземпляры. «Лучше переберу 40 мешков и найду одну офигенную монету, чем несколько частых браков», — говорит Вадим.

Вот здесь 3 тыс. монет номиналом 2 копейки. Если перевести в бумажные деньги, это 60 рублей.

— Как-то в течение месяца или двух привез пару десятков мешков по 1 копейке. Один мешок обходится в 40 рублей, 10 мешков — это уже 400 рублей. То есть на такое хобби надо тратить не только время, но и деньги.

Что потом делать с пересчитанными монетами, проблемы не возникает: магазины и кассы по договоренности забирают всю мелочь, которой им всегда не хватает.

«Бракованная монета может стоить и $200»

Сколько стоит собранная коллекция, оценить сложно, говорит Вадим. Можно оценивать монеты и по тысяче рублей, но важнее, есть ли реальный покупатель при такой цене. Поэтому все оценки монет примерные. «Бывает, люди думают, что могут чуть ли не миллион получить, а это просто монета, которая полностью ржавая и скоро рассыпется в руках», — говорит парень.

Ценные экземпляры попадают в пластиковые капсулы, чтобы сохранять свой вид. Если брать ее в руки и оставлять отпечатки, внешний вид может испортиться.

Ценность такой монеты напрямую зависит от редкости брака. Пока известен только один экземпляр монеты с определенным браком, он будет дорогим.

— Видел, что 1 рубль, отчеканенный на заготовке для 20 копеек, ушел за $171, но вообще, его могут оценить и выше, — поясняет Вадим.

Если обнаруживаются сотни монет, например, со сколом штемпеля или расколом, то и стоить они будут всего пару рублей (при условии, что кто-то захочет их купить).

Вот так выглядит, пожалуй, одна из самых ценных белорусских монет.

Это заготовка монеты в 10 копеек, на которой отпечатали цифру 2. Такую штуку называют перепуткой штемпеля.

Это что-то ценное? Вы можете удивиться, но да: Вадим оценивает такой брак в $200—300.

А вот здесь отчеканили пятерку на 1 копейке. Парень видел такую монету в единственном экземпляре.

При удачном стечении обстоятельств ее можно оценить до тысячи рублей (но опять же помним: монета стоит столько, за сколько ее готов взять реальный покупатель).

А вот так вам точно не выдадут сдачу в магазине. Это 2 рубля без внутренней вставки.

Внутри кольца есть маленькое отверстие, куда должна попасть вставка, чтобы при чеканке они образовали одну монету. Это как денежное LEGO. Похоже, здесь вставка не попала в кольцо, и их отчеканили по отдельности.

Именно среди двухрублевых монет коллекционеры находят больше всего брака.

А это монеты в 2 рубля с двойной вырубкой и смещением. Сильное смещение вы заметите сразу (а несильное никого не заинтересует). Изъяны, которые надо рассматривать под микроскопом, ценными в этом случае не будут.

Монеты с двойной вырубкой лучше рассматривать на свет — тогда видно, что между кольцом и вставкой остается отверстие в виде луны. Здесь заметно, что слева вставка недотягивается до кольца.

Так происходит, когда в заготовке вставку случайно вырубают дважды. Из-за этого образуется слишком большое отверстие, которое не заполняется вставкой полностью. Цены на такие монеты могут стартовать от 100 рублей.

А так выглядят 5 копеек на 1 евроценте. Этих монет найдено всего два экземпляра.

Можно допустить, что их на самом деле больше, но, если «неправильные» монеты попадают в банковскую систему, их должны вывести из обращения. «Обмену подлежат монеты, повреждения которых не препятствуют однозначной идентификации их номинала и принадлежности к монетам Республики Беларусь. Поврежденные монеты формируются и упаковываются отдельно от годных к обращению монет и в повторное обращение не выпускаются», — рассказывали нам в Нацбанке. Все банки должны принимать для обмена ветхие банкноты и поврежденные монеты. Исключение составляют сильно поврежденные деньги, а также банкноты и монеты, платежность которых невозможно установить на месте.

— Как я узнал, что это евроцент? По весу. Один евроцент весит 2,3 грамма, а здесь 2,29. Если бы это была перепутка на 2 копейках, то монета должна весить 2,1 грамма. Получается, здесь очень большой перевес, а это нереально, слишком большая разбежка. К тому же монеты чеканили на территории ЕС, где могли перепутать с евроцентами.

С выкусами все просто: чем они больше, тем дороже будет цениться монета. Одинарный выкус прибавляет к номиналу монет где-то 15 рублей. Двойной выкус еще лучше.

С разными цветами на монете нужно разбираться, заводской ли это брак или окисление в процессе хождения монеты.

Расколы и трещины монетах — достаточно частая тема, их тысячи. Похожая ситуация и со сколом штемпеля.

— Интереснее поворот штемпеля, но котируются только большие повороты, 90 градусов вправо и влево, в идеале — 180 градусов. Как-то монету продали 235,5 рубля, хотя похожая была продана за 55,5.

Периодически встречаются тонкие рубли. Скорее всего, один из краев металлического листа, из которого вырезают монеты, раскатали тоньше, чем нужно.

Может встретиться тонкий рубль красного цвета — это двойной брак.

Это только некоторые браки белорусских монет, их полный список Вадим надеется собрать в своем каталоге.

«Кто-то обольет монету кислотой и говорит: Хочу за нее 50 рублей»

Многие редкие браки уже осели в собраниях коллекционеров, но что-то все равно есть в движущейся по нашим кошелькам денежной массе.

— Иногда кто-то видит необычную монету и сразу говорит, что это подделка. Но кто этим будет заниматься? В чем особенность наших монет: это сталь с покрытием, и, если начать делать спил, сразу оголится сталь и будет видно, что ты пытался что-то сделать с монетой. Некоторые вещи, конечно, кто-то может попытаться подогнать, но тут шанс почти нулевой.

Скорее есть другая проблема: люди начинают коллекционировать монеты, которые не представляют никакой ценности. За эти годы я пару таких странных видел. На самом деле это нормальные люди, но по-другому я не могу их назвать. Не зная рынка, зачем ты на него заходишь? Изучи, поспрашивай.

Сначала люди покупают все подряд, а потом выясняется, что 90% коллекции — мусор.

Но нет, не верят: «Это невозможно, я же монеты задорого покупал».

Был случай: парень за 270 рублей купил монету, которая стоит максимум 50, — просто по незнанию. Монета может просто окислиться, это не брак, но человек отдает 100 рублей за мусор, который стоит 5 копеек.

Обратная сторона — когда продают непонятно что за большие деньги. Кто-то обольет монету кислотой, чтобы она изменила цвет, и говорит: «Хочу за нее 50 рублей».

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