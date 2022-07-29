Операция «самоликвидация» 1 Роман Цимбалюк

29.07.2022, 8:33

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Роман Цимбалюк

Как российские командиры облегчают задачу ВСУ.

Командиры и начальники российских оккупантов во время "специальной военной операции" доводят своих подчиненных до суицидов.

Несмотря на большое количество нежелающих вести боевые действия среди военнослужащих вооруженных сил российской федерации, командование наплевало на их мнения и отправляет людей под разными предлогами на явно убийственные штурмы позиций Вооруженных Сил Украины.

Кроме того, даже находясь на передовой, военнослужащие испытывают огромный стресс в связи с постоянным ожиданием прилета артиллерийского снаряда. Все это приводит к нервным срывам в рядах вооруженных сил Российской Федерации.

Так, на прошлой неделе военнослужащий 25 отдельной мотострелковой бригады (военная часть 11202, луга) Тамкамазян, находясь в состоянии сильнейшего эмоционального напряжения, покончил с собой, взорвав гранату на одной из позиций в Харьковской области.

Роман Цимбалюк t.me

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