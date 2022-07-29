На белорусских границах почти исчезли очереди из грузовиков 29.07.2022, 8:37

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Почему так происходит?

Начиная с конца осени прошлого года огромные очереди из грузовиков на границах Беларуси и ЕС стали привычным явлением. В пиковые времена водителям приходилось там стоять более чем по 10 дней в каждую сторону, а 5-7 дней ожидания вообще стали нормой. Однако в последние дни очереди из грузовиков почти исчезли. «Наша Ніва» разбиралась, в чем причина.

Из-за многокилометровых очередей из грузовиков примерно месяц назад в Беларуси даже появилась новая профессия —человек, который держит место в очереди на границе. Но, судя по последним сведениям, эти люди останутся без работы.

Так, например, по состоянию на 16 часов 28 июля на латвийском направлении совсем нет грузовиков, ожидающих на выезд из Беларуси.

На пунктах пропуска с Литвой в ожидании выезда стоят всего около 100 грузовых автомобилей. Больше всего машин в пункте пропуска «Привалка», там наблюдается очередь из 60 грузовиков. В пунктах пропуска «Визды» и «Каменный Лог» ждут на выезд из Беларуси всего по 20 грузовиков. В «Котловке» и «Беняконях» вообще нет очередей среди фур.

На польском направлении относительно загруженным остается пункт пропуска «Берестовица», там в очереди на выезд из Беларуси стоят более 160 большегрузов. В «Козловичах» собралось всего около 10 грузовиков.

Все эти цифры выглядят смешными в сравнением с тем, что наблюдалось на границах еще в первой половине июля. Например, 8 июля у «Берестовицы» в очереди на выезд в Польшу было почти 700 грузовиков. А всего несколькими днями ранее, 4 июля, в «Каменном Логе» была очередь из более чем 1000 фур.

«Это все санкции»

Специалист в сфере логистики объяснил «Нашай Ніве», что для людей в теме исчезновение очередей из большегрузов не является чем-то неожиданным.

«Это все последствия санкций против России, которые были приняты еще в апреле. После 10 июля вступили в силу очередные ограничения, которые коснулись около 150 таможенных кодов. Список очень существенный, затрагивает различные отрасли, поэтому очень сократилось количество позиций, которые можно везти из Европы», — говорит логист.

Специалист считает, что в ближайшее время не стоит ожидать того, что очереди снова вернутся.

«Ограничения действуют с 10 июля, но европейцы разрешили всем, кто успел загрузиться к этой дате, вывезти товары из Европы, сколько бы те не стояли в очереди. Именно по этой причине, в начале месяца мы наблюдали огромнейшие очереди на наших границах. Импортеры заранее знали, что скоро список запрещенных к импорту товаров увеличится, поэтому они старались максимально заполнить склады. По тем позициям, где это возможно, закупались товаром на год вперед».

Специалист отмечает, что из-за этого изменения уже начали снижаться ставки на доставку товаров в Беларусь. По его наблюдениям, если раньше за доставку груза из Германии польские и литовские перевозчики брали по 5-6 тысяч евро, то за неделю ставки понизились на 1-2 тысячи. Логист считает, что это только начало, поэтому цены на доставку в Беларусь будут падать дальше.

Влияние новых санкций ощутили на себе и белорусские водители, работающие в европейских компаниях.

«Когда поляки поняли, что из-за санкций доставлять грузы в Беларусь стало выгоднее, чем делать это по Европе, многие переключились на восточное направление. Многие даже подняли зарплату водителям, старались как можно чаще брать загрузки на Беларусь, звонили и спрашивали, готов ли ехать в рейс раньше запланированного времени. Сейчас наступила тишина, ставки падают, загрузок мало. Возможно, снова будут работать внутри Европы. Из-за санкций возить сюда сейчас почти нечего», — делится дальнобойщик.

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