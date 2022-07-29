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TikTok-спецназ: какие видео снимают воины Кадырова

  • 29.07.2022, 8:39
  • 1,884
TikTok-спецназ: какие видео снимают воины Кадырова

Эксперты проанализировали самые популярные аккаунты.

Журналисты проекта УНИАН FreeДом решили проанализировать самые популярные аккаунты, которые ведут кадыровские наемники, самые популярные сцены, чтобы доказать, что они вовсе не воины, а все что они делают, является постановкой.

Рамзан Кадыров в очередной раз собрался на Киев. Только в этом месяце столица Ураины минимум дважды снилась главному дон-дону Путина. И вот уже на днях появились кадры, как он к этому готовиться, хотя это и подготовкой назвать сложно. В своем Telegram-канале Кадыров в минимум 19 раз вспомнил украинскую столицу. Каждый раз он врал и манипулировал, но эти манипуляции касались не только Киева.

С начала марта Кадырова будто бы укусил Илья Кива, который первым выпустил фейк, что Владимир Зеленский сбежал из страны.

После этого был ряд заявлений, что Кадыров лично приехал воевать. В середине марта Рамзан писал, что был в Гостомеле возле Киева. Вот только никаких доказательств этому нет, только плохого качества видео из заброшенного подвала. Дальше была информация, что Кадыров появился в Мариуполе, но и это оказалось ложью. А одно из фото было сделано возле заправки "Ростнефти", а этой сети в Украине нет.

На постановочных видео и фото Кадыров всегда в компании людей в форме, и это такие же любители фейков. Военные кадыровцы - это гордость самого дона, но во всем мире они более известны по своим TikTok-достижениям.

В своих видеороликах кадыровские армейцы снимают перестрелки с кустами, они воюют с украинскими деревьями. А вот тогда сценарий идет не по плану, TikTok-армия серьезно страдает.

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