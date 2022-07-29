Генерал Кривонос рассказал, как вторжение из Беларуси повлияет на войну в Украине 29.07.2022, 8:48

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сергей кривонос

Переброска необходимых для наступления войск может произойти в считанные дни.

Россия ставит перед собой задачу растянуть возможности украинской армии, в том числе и наступательные. Собственно для того оккупанты и расшатывают ситуацию вдоль белорусско-украинской границы.

Провокациями россияне распыляют украинские силы. Они имеют в Беларуси часть своих сил и средств, активно заставляют режим Лукашенко проводить учения собственной армии, организуют собрание на территории Беларуси. Об этом эксклюзивно 24 каналу рассказал генерал Вооруженных Сил Украины Сергей Кривонос.

Следовательно, украинская сторона вынуждена реагировать и держать ресурсы вдоль границы с Беларусью. Речь идет далеко не о 1 – 2 бригадах. Там привлечено гораздо больше сил, которые, конечно, лучше понадобились бы на Востоке и на Юге Украины.

Это говорит о том, что враг также ясно понимает стратегию и порядок ведения этой войны, и провоцирует, создавая угрозу наступления на территории Волынской и Черниговской областей. Не реагировать на это нельзя, чтобы не допустить таких же ошибок, как в феврале, когда враг очень быстро дошел до окраин Киева.

«Мы должны держать силы и средства вдоль границы с Беларусью, а она не маленькая – это 1084 километра», – констатировал Кривонос.

Хотя и существует мнение, что для открытия еще одного фронта ни в Беларуси, ни в России нет достаточного количества ресурсов, они могут быстро это исправить.

Генерал объяснил, что на протяжении предыдущих 15 лет россияне ежегодно проводили стратегические учения вдоль украинских границ и первое, что всегда отрабатывали во время них – переброску живой силы и техники.

«Они достигли в этом достаточно высокого мастерства, умеют быстро перебрасывать не одну, и не две тысячи человек на нужное расстояние, начиная с Дальнего Востока, заканчивая территорией Беларуси», – говорит он.

Поэтому то, что сегодня у них нет ресурсов, не значит, что их не будет и завтра. Для того чтобы перебросить силы, россиянам нужно не 2 – 3 недели, считанные дни. Следует учитывать и то, что на территории Беларуси уже подготовлены логистические склады, военно-воздушные силы России используют тамошние аэродромы, а оккупанты до сих пор имеют достаточный запас военно-транспортной авиации, способной перебрасывать и технику, и личный состав.

«Поэтому не нужно недооценивать врага. Следует четко смотреть, что есть угроза, а если она есть, мы должны реагировать. Будет наступление или нет – это уже другой вопрос»,

– считает Кривонос.

Он добавил, что если враг увидит, что мы активно создаем мощную оборону по всей границе, он может принять решение отказаться от наступления. Но провоцировать россияне и белорусы будут, и к этому нужно быть готовыми.

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