Главные провалы Путина 29.07.2022, 8:55

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Россия потерпела политическое поражение.

Россияне уже потерпели политическое поражение в войне против Украины и не смогут достигнуть своих целей, которые были изначально ими поставлены, сообщил специалист в области проблем международной безопасности Юрий Федоров в интервью НВ .

"Прежде всего, Россия потерпела политическое поражение. Цели войны, которые были сформулированы Кремлем перед началом вторжения, а именно, капитуляция Украины, разрушение ее государственности, превращение в российский протекторат либо включение в некое союзное государство, не были достигнуты, да и не могли быть достигнуты", - объяснил эксперт.

По словам военного эксперта, своей новой цели, которую РФ хотела добиться еще в марте, не удалось достигнуть до сих пор - речь идет о частичной оккупации Украины, ограничение ВСУ и обязательство о нейтральном статусе.

Федоров добавил, что сложно назвать регионы, на которые распространяются амбиции российских властей.

"Возможно, это - территории, которые оккупированы в настоящее время. Или более амбициозные стремления, в том числе и Николаевская, Одесская, Харьковская области. Но ситуация на фронтах свидетельствует: достижения этих целей невозможны", - подытожил он.

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