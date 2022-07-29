Ученые нашли уникальную мозаику с изображением 12 подвигов Геракла 1 29.07.2022, 9:14

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Она обнаружена в древнем городе Сиедра.

Во время раскопок в древнем городе Сиедра в районе Алании Анталии было обнаружено около 164 квадратных метров напольной мозаики, изображающей 12 подвигов мифологического героя Геракла (Геркулеса).

Об открытии древней мозаики сообщил Департамент раскопок и исследований, опубликовав пост в официальном аккаунте.

Остатки древнего города Сиедра расположены недалеко от Аланьи, самого известного туристического центра Турции. Древний город находится в 20 км к востоку от центра города.

Antalya/Alanya Syedra Antik Kenti kazılarımızda, Herakles'in 12 işinin tek bir panoda tasvir edildiği, 22x8 m. ölçülerinde ve Anadolu'da eşsiz olduğu değerlendirilen taban mozaiği ortaya çıkarıldı. Restorasyonu sürüyor. @muzeler_dairesi @AntalyaValilik @UniversiteKmu @ttkgovtr pic.twitter.com/rPbNYMKXu8 — Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığı (@kazardb) July 25, 2022

Руководитель раскопок доцент Эртуг Эргюрер сказал агентству Anadolu (AA), что получены очень хорошие археологические данные в исследованиях, которые они проводили в исторической области с 2019 года.

Заявив, что мозаика очень особенная с художественной точки зрения, Эргюрер продолжил:

«Мы посчитали нездоровым полностью раскрывать нашу мозаику, которую мы обнаружили в 2019 году за тот период. После необходимых приготовлений к концу 2020 года мы начали раскапывать нашу мозаику на тему «Геракл». На мозаике изображены и очень хорошо сохранились сцены под названием « 12 подвигов Геракла», — сказал он.

Эргюрер заявил, что мозаика была полностью покрыта землей, чтобы сохранить ее и получить лучшие результаты в будущих детальных исследованиях.

Выразив, что они сочли уместным сообщить общественности о том, что мозаика была найдена после того, как были приняты необходимые меры защиты, Эргюрер отметил, что они продолжают работу по раскопкам мозаики и других артефактов в этом районе.

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