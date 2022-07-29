The Washington Post: Украина может переломить ход войны 1 29.07.2022, 9:18

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Российская армия близка к тому, чтобы исчерпать свой наступательный потенциал.

Российская армия устала и близка к тому, чтобы исчерпать свой наступательный потенциал в Украине. В то же время, ВСУ удачно используют HIMARS и другое западное вооружение и могут переломить ход войны в свою пользу. Такого мнения придерживаются эксперты The Washington Post.

По мнению журналистов, отступление украинских войск возле Лисичанска 2 июля можно считать единственным более-менее весомым успехом россиян за последние месяцы. Армия Путина истощилась и не располагает ресурсами для дальнейшего ведения успешных наступательных действий на Донбассе и других направлениях.

«Продвижение России почти остановилось, поскольку недавно доставленное западное оружие помогает украинцам восстановить преимущество, которое они потеряли в последние месяцы. Оно открывает перед ними возможность переломить ход войны в свою пользу. Российские войска не добились значительных территориальных успехов с момента отступления Украины 2 июля из Лисичанска», – говорится в материале.

Аналитик Института изучения войны Джордж Баррос отмечает, что отсутствие успехов российской армии в Украине вряд ли связано с объявленной ранее «оперативной паузой». Он отмечает, что даже после ее формального завершения (16 июля) действия оккупантов не стали намного успешнее. Баррос считает, что в ближайшее время Кремлю придется признать свою неспособность полностью захватить Донбасс.

Эксперт отмечает, что HIMARS и другие виды вооружений, которые в будущем предоставят Украине союзники, помогут существенно повредить логистические пути россиян, а также уничтожить тыловое обеспечение их армии. Однако окончательный перелом в войне будет зависеть не только от этого.

«Многое будет зависеть от способности Украины выставить достаточно живой силы, обычной артиллерии и боеприпасов, чтобы отбросить российские войска. Не следует забывать, что Россия по-прежнему сохраняет общее численное преимущество», – сказал Баррос.

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