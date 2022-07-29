Пересборка планеты 2 Игорь Яковенко

29.07.2022, 9:33

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Игорь Яковенко

Новая система мировой безопасности вырастает из антипутинской коалиции.

Начну с исторической рифмы.

В этот день 108 лет назад, 28 июля 1914 года Австро-Венгрия объявила войну Сербии. Началась Первая мировая война. Первая мировая война рифмуется с сегодняшним вторжением России в Украину по двум основаниям. Первое – абсолютная иррациональность, полная бессмысленность этой войны со стороны России. Российская империя, обладавшая самой большой территорией на планете, грезила о Константинополе. Эти грезы имели преимущественно иррациональный, религиозный источник (идеи старца Филофея про "два Рима падоша, третий стоит, четвертому не быти"), но обсуждались и утверждались на высшем государственном и интеллектуальном (например, Достоевский) уровне. За несколько месяцев до войны Николай II поручил правительству принять все необходимые меры для того, чтобы при первой же возможности захватить Константинополь, Босфор и Дарданеллы.

Путин и его обслуга публично грезят о восстановлении СССР и захвате чуть ли не всей Европы, а если повезет и всей планеты. Есть и второе основание этой исторической рифмы. После Первой мировой войны произошла пересборка системы международных отношений, была создана Лига наций – первое в мировой истории всемирное объединение, куда на равных входило большинство стран мира. Сегодня становится все очевиднее, что война России против Украины запускает процесс изменения конструкции международной безопасности.

К дню сегодняшнему. Два примера публичного грезерства путинской обслуги.

МММ-щик Денис Пушилин грезит: "Сегодня пришло время вновь освобождать русские города, основанные русскими людьми: Киев, Чернигов, Полтава, Одесса, Днепропетровск, Харьков, Запорожье, Луцк…".

О том, кто такие были "русские", а точнее "русьские" более тысячи лет назад, когда возник Киев, полуграмотный МММ-щик Пушилин явно не имеет никакого представления. "Согласно легенде, содержащейся в Повести временных лет, Киев основан тремя братьями Кием, Щеком и Хоривом и сестрой Лыбедью. На самом деле город, который позже получил название Киев возник не позднее 5-го века как центр племенного союза полян. А уж если говорить о "стольном граде Киеве", то этот статус он получил от рюриковича Олега (то есть скандинава по происхождению).

И не копались бы путинские "патриоты" в истории, поскольку если вести происхождение Киева от полян, центром племенного союза которых был этот город, то поляне с точки зрения этимологии (подчеркиваю, именно этимологии, а не антропологии) – это поляки, поскольку Польша – это государство полян. Так что не надо копать, а то докопаетесь до совсем не тех скелетов…

Сегодня, 28 июля, кстати, и Украина и Россия отмечают одно и то же событие, которое называют немного по-разному: Россия отмечает День крещения Руси, а Украина - День крещения Киевской Руси. Причем, украинская версия верна, в отличие от российской, поскольку речь идет о событии, отнесенном к 988 году, когда никакой другой "Руси" кроме Киевской не было.

Ну, и для полноты картины, грезы министра обороны РФ.

Шойгу: "Все это временно! И наша страна опять будет большой и сильной! Опять будет Советский Союз! И никто никуда не уйдет. И все будут жить в мире и согласии!"

Шойгу не уточнил, готов ли он, а главное, россияне воевать с Китаем за Казахстан и всю центральную Азию, а также воевать с Турцией за Азербайджан, и уже напрямую с НАТО за страны Балтии.

Теперь о главном, о том, как прямо сейчас идет пересборка мира.

Визит главы российского МИД Сергея Лаврова в Египет, Конго, Уганду и Эфиопию был призван показать, что страны Африки хотят сотрудничать с Россией, несмотря на ее войну в Украине.

Путинская Россия окончательно потеряла влияние в Европе, в том числе в странах Восточной Европы, которые в разное время входили в российскую и советскую империю. Планы на союз с Китаем и Индией вполне очевидно провалены и остаются только для воплей вечернего мудозвона и безумных шоу четы Скабеевых. Остается надежда на Африку, для которой Москва является крупнейшим поставщиком оружия: 44% вооружений, отправленных на континент в 2017-2021 годах, поставляется из РФ.

На самом деле широко разрекламированный африканский вояж Лаврова – это сплошной пиар, поскольку ни в одной из четырех столиц, посещенных Лавровым, не было заключено конкретных соглашений и контрактов. Никаких дополнительных ресурсов, которые так нужны сейчас Путину, африканский "туризм" Лаврова не дал.

Тут, кстати, произошло довольно неприятное событие у единственного единомышленника Путина в Восточной Европе – Виктора Орбана. Давняя соратница и советница премьер-министра Венгрии Виктора Орбана ушла в отставку, заявив, что слова Орбана о неприемлемости смешения европейцев с другими расами - это "чисто нацистская речь".

"Я не понимаю, как вы не заметили, что речь, которую вы произнесли - это чисто нацистская диатриба, достойная Йозефа Геббельса", - так советница Орбана, Жужа Хегедюш объяснила свой шаг в письме Орбану об отставке. Орбан говорил о расах в субботу на западе Румынии, в регионе, населенном мадьярами. Он сказал, что народы Европы могут и хотят смешиваться друг с другом, но не должны смешиваться с не-европейцами.

"Мы хотим смешиваться друг с другом, но мы не хотим становиться народами смешанной расы", - сказал Орбан.

Международный комитет выживших узников Аушвица назвал речь Орбана "глупой и опасной", ведущая организация евреев Венгрии тоже осудила это заявление.

Теперь конкретно о том, что можно назвать пересборкой системы международной безопасности. Акуальность такой пересборки вызвана тем, что старые механизмы, в том числе ООН и ОБСЕ не работают. Идет война в центре Европы, а Совбез ООН не может принять никаких мер, поскольку современный Гитлер в этом самом Совбезе ООН имеет право решающего голоса и право вето.

Но путинская агрессия и героическое сопротивление Украины породили антипутинскую коалицию в формате "Рамштайн", международной конференции, впервые состоявшейся 26 апреля 2022 года на авиабазе Рамштайн в ФРГ. В последнем "Рамштайне-4", который состоялся 20 июля приняли участие министры обороны и начальники штабов из почти 50 стран. То есть, это намного больше и шире чем НАТО.

"Рамштайн" - это механизм, который создает в Украине армию принципиально иного типа. Если в начале российской агрессии столкнулись две армии советского образца: большая – российская и вчетверо меньшая – украинская, что, несмотря на героизм украинцев предопределяло исход военного столкновения (военное превосходство и в этом случае не позволило бы России завоевать Украину, но позволило, при сохранении советской модели обеих армий и вооружения разгромить ВСУ), то формат "Рамштайн" позволяет рассчитывать, что в обозримый период российские агрессоры будут иметь дело с принципиально иной армией, "заточенной" под современное натовское оружие.

Современная система мировой безопасности выросла из Антигитлеровской коалиции. Новая система мировой безопасности на наших глазах вырастает из Антипутинской коалиции. И центром сборки этой новой системы становится Украина, благодаря героическому сопротивлению своего народа. Слава Украине!

Игорь Яковенко, blogspot.com

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