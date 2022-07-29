Погреб для Лукашенко в Гомельской области: в Беларуси начался суд по делу о «заговоре» 4 29.07.2022, 9:35

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Процесс проходит в закрытом режиме.

В Минском областном суде 29 июля начинается рассмотрение дела "о заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем".

Фигурантов этого дела задержали сотрудники ФСБ в Москве, но известно об этом стало лишь тогда, когда родные нашли их в СИЗО КГБ в Минске. Позже на белорусских государственных телеканалах показали кадры оперативной съемки и записи Zoom-конференций, по которым стало понятно, что за подозреваемыми следили задолго до задержания, напоминает currenttime.tv.

Обвиняемые – адвокат Юрий Зенкович, литературовед и политолог Александр Федута, председатель партии БНФ Григорий Костусев, сотрудница фирмы Зенковича Ольга Голубович, водитель большегрузного автомобиля Денис Кравчук.

Главным фигурантам дела – Зенковичу, Федуте и Кастусеву – предъявлено обвинение в заговоре, совершенном с целью захвата власти неконституционным путем (часть 1 статьи 357), им грозит до 12 лет лишения свободы.

Суд проходит в закрытом режиме.

Фигурантами дела являются также бывший минский психиатр Дмитрий Щигельский, экс-сотрудник спецподразделения МВД "Алмаз" Игорь Макар, а еще Александр Перепечко, Павел Кулаженко и Виталий Макаренко. Они проживают за границей.

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