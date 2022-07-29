Британская разведка: Наемники «Вагнера» провалили свои задачи в Украине

Британская разведка: Наемники «Вагнера» провалили свои задачи в Украине2
- 29.07.2022, 9:41
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России не удалось изменить ход войны с помощью ЧВК.
С марта 2022 года российская частная военная компания (ЧВК) "Вагнера" действует на востоке Украины в координации с российскими военными. На ЧВК была возложена ответственность за определенные участки линии фронта, как и на обычные армейские подразделения.
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter .
"Это значительное изменение по сравнению с предыдущим использованием группы с 2015 года, когда она обычно выполняла миссии, отличные от открытой крупномасштабной регулярной военной деятельности России", - говорится в сводке.
Как отмечается в сообщении, этот новый уровень интеграции еще больше подрывает давнюю политику российских властей по отрицанию связей между ЧВК и российским государством.
"Роль ЧВК "Вагнера", вероятно, изменилась, потому что российское военное ведомство испытывает острую нехватку боевой пехоты, однако маловероятно, что сил "Вагнера" будет достаточно, чтобы существенно изменить траекторию войны", - считают в Минобороны Британии.