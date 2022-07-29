«Не зарабатываю особо, зато живу для себя» 5 29.07.2022, 9:49

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Как минчанин превратил заброшенную деревню в «сказочную» агроусадьбу.

Минчанин Андрей Захаревский около 10 лет назад променял суету большого города на природу: уехал в заброшенную деревню и превратил ее в агроусадьбу с поэтичным названием «Андреевская заимка». Усадьба находится в Стародорожском районе, одном из самых лесистых в нашей республике.

Мyfin.by узнал у предпринимателя, сколько стоит построить агроусадьбу, насколько выгоден такой бизнес и к чему готовиться новичкам индустрии агроэкотуризма.

«В прошлом году чистыми зарабатывали $1 000 в месяц, сегодня имеем – около 2 000 рублей грязными»

– Андрей, откуда такое название усадьбы? И что такое заимка?

– А почему Андреевская не спрашиваете? (смеется) Заимка – это старинное слово, означающее хутор или участок земли, занятый по праву первого владения. То, что заимел, то, что твое, и никто не отнимет.

– Расскажите, как вам пришла идея создать агроусадьбу из своей заимки?

–– Я с детства вместе с семьей ездил по Беларуси и ближнему зарубежью, путешествовал с палатками. В 2006 году вышел указ Президента «О мерах по развитию агроэкотуризма». С того момента начался бурный рост индустрии и появилось много агроусадеб. Мы с семьей пару раз там останавливались, нам понравилось – вот тогда я и подумал, что надо открывать свою. Пришла эта идея, правда, очень поздно.

– А почему поздно?

– Золотое время было на самом старте в 2006–2008 году. Люди зарабатывали хорошие деньги. Я, когда появилась идея, рассчитывал в среднем так – остановиться в агроусадьбе на тот момент стоило около $300 в сутки. И все выходные были забиты людьми постоянно, причем, на полгода вперед места были расписаны. При таком раскладе получался средний доход около $2 000 в месяц – это хорошие деньги, как мне показалось, по крайней мере. Поэтому после всех расчетов я приняла решение построить свою агроусадьбу.

А когда достроил, цены уже были совсем другие. Кризис один, второй – и вот, приплыли. Сегодня «грязными» имеем около 2 000 рублей в месяц. В прошлом году чистыми выходило где–то $1 000 в месяц. Это сейчас речь про летний сезон.

Грубо говоря, около 1000 рублей минимум уходит на жизнь, на ремонт – еще 1000 рублей. Стройка и электричество забирают большую часть выручки. Кроме того, поездки в Минск за материалами, еще вещи в стирку все туда возим. Плюс всегда мелкие заделки-переделки вылезают. То есть откладывать пока нечего. Про деньги на отдых, например, вообще молчу – не был уже лет 9.

– Можно сказать, у вас в агроусадьбе все время отдых.

– Да, у нас здесь отдыхаешь от городской суеты, свежий воздух. Денег не зарабатываю особо, зато живу для себя и всем советую. Я теперь когда в Минск приезжаю, не могу больше одного дня там находиться. Просто голова начинает болеть. К Минску только подъезжаешь, сразу смог начинаешь чувствовать – о, добро пожаловать в мегаполис! Смотрю на часы и думаю: «Так, у меня 12 часов в запасе – отсчет пошел». Все дела сделаю и скорей назад в агроусадьбу!

– Андрей, расскажите, что было необходимо для запуска усадьбы и какие вложения потребовались на старте? Как вы их распределили?

– По законодательству, чтобы открыть агроусадьбу, ты должен построить дом и ввести его в эксплуатацию. Затем едешь в исполком, пишешь заявление на то, что ты открываешь агроусадьбу, и его рассматривают. Довольно быстро эта процедура проходит. Неделя–две максимум. В налоговой открывают твой УНП, оплачивай пошлину и начинай работать.

Денег ушло очень много – больше $100 000. Я рассчитывал немного на другие траты, учитывая, что 80% работ по стройке делал самостоятельно, так как сам строитель по профессии.

Своих сбережений из $100 000 было около $30 000, родители помогли. Кроме того, когда твоя усадьба отработала минимум год, государство дает на развитие льготный 5–процентный кредит на 7 лет. Я взял кредит в 2019 году на максимально возможную сумму – $25 000. За эти деньги мы уложили плитку в усадьбе, купили солнечный коллектор для подогрева воды, сделали внутреннюю отделку бани и приобрели купель.

«Сарафанное радио – это наше все!»

– Расскажите, как вы привлекали своих первых клиентов?

– Сарафанное радио – это наше все!.. Плюс сразу же с первого дня разместились на белорусском туристическом портале, но это просто чтобы в интернете присутствовать. Выхлоп от этого маленький был. Начали делать свой сайт, но, как оказалось, бесполезная штука. А потом супруга создала нашу страничку в Instagram и начала заниматься продвижением.

– Сколько вы тратите на продвижение сейчас?

– Значит, расклад такой: в год мы платим различным туристическим онлайн-площадкам и агрегаторам около 2000 рублей. Но звонков оттуда мало, сидим там, просто чтобы в интернете была информация о нас. В Instagram закупаем рекламу периодически – около 5 рублей в сутки. Но самая эффективная реклама для нас – это сарафанное радио, когда люди рекомендуют нас, в том числе и в соцсетях. 90% гостей приезжают по рекомендации.

– А конкуренция в вашей сфере высокая?

– Конечно. Больше 3 000 усадеб на всю Беларусь. Плюс дома отдыха, плюс дома охотника.

– И чем вы выделяетесь?

– Мы находимся на хуторе, вокруг никого нет. Эта уединенность в первую очередь привлекает людей. И скульптуры наши – тоже определенная фишка, изюминка. Люди приезжают и говорят, что попадают к нам, как в сказку!

– Даже путь к вам сюда очень живописный. По дороге мы встретили стадо коров, которых загоняли парни на мотоциклах – местные ковбои. Прямо дикий, дикий хутор. Ваша команда – это вы и ваша семья?

– Да. Мама моя помогает, постоянно приезжает в выходные, особенно, если с пятницы на субботу усадьба занята одними гостями, а в суббота уже ожидаем следующих. У нас остается два часа, чтобы убрать все полностью. Заезд в 14.00, выезд – в 12.00.

По стройке еще временами помогают местные жители, больше по подсобным работам. От фундамента до крыши и стен – это все я сделал сам, потому что знаю и умею. А на некоторые работы приходится нанимать людей, например, на ту же лепку драконов и леших. Я ведь не художник.

«Советую найти свою фишку, а еще всегда быть готовым к непредвиденным расходам»

– Андрей, расскажите, с какими трудностями вам пришлось столкнуться?

– Когда я приехал, в деревне не было ничего: ни электричества, ни благоустройства. Заросли да бурелом. Вот я приобрел участок, и начались конфликты с местным сельсоветом из-за восстановления линии электропередач. Два года они мне говорили: «За свой счет восстанавливай». А почему я один должен тянуть кабель на 3 километра?

Я решил записаться к председателю местного исполкома на прием. А на месте услышал, что можно и к губернатору Минской области записаться. Тогда регион возглавлял Семен Шапиро. Его только назначили. Семен Борисович и помог. Два года «воевал» с местными властями, а после встречи с губернатором нам провели электричество меньше, чем за 2 месяца. Вот такая была эпопея.

А теперь финансовый аспект добавляет тревог. Раньше налог на агроусадьбу был в размере 1 базовой величины в год, потом сделали 2 базовые, а с марта этого года нужно платить 31 рубль в месяц. Пока вроде справляемся, посмотрим, что будет дальше.

– Какие у вас планы по развитию, Андрей?

– Второй дом строю вместимостью около 8 человек – Дом Пирата в виде шхуны на берегу маленького моря. Планирую реку по максимуму использовать. До нее 200 метров, но мы с вами не дойдем без рыбацких сапог по шею – там заливные луга. Я рыбаков снаряжаю и сам хожу – рыбалка получается отменная.

Людям для отдыха важен водоем, но построить свой причал на реке – это проблема. Там водоохранная зона, к которой специальные экологические требования, да и оформить как свою собственность я этот причал не могу.

Молодежь, вообще, сейчас переходит на активный отдых. За этим будущее нашей сферы. Особенно байдарки сегодня стали популярны. Но наша речка для такого отдыха в самый раз: берега заросшие, дикие – есть что посмотреть. Она тихая, где–то еле–еле струится, где–то придется и веслами поработать – есть определенный антураж.

Для организации сплавов тоже потребуются вложения и немалые. Одна байдарка только стоит $800, а их минимум 5 штук надо на среднюю компанию в 10 человек. Плюс специальный прицеп для байдарок с отсеками. То есть, чтобы запустить у себя сплавы на байдарках, нужно вложить минимум $7 000. А сколько эта затея окупаться будет? Неизвестно. На сегодняшний момент пока не могу себе это позволить, хотя руки так и чешутся.

Сейчас еще в планах доделать гараж в виде замка Кощея с троном. Мангал хочу сделать под навесом. Тоже что–нибудь придумаю, может, Соловей–разбойник будет его сторожить.

– И напоследок, что бы вы посоветовали начинающим предпринимателям в вашей сфере?

– Привлекать клиента своими фишками и быть готовым к непредвиденным расходам. Посоветовал бы еще обязательно сделать баню и поставить купель – люди часто не представляют отдыха на природе без баньки. Лучше ставить сразу две: одну по–белому, вторую по–черному.

Если не запретят проводить различные мероприятия: корпоративы, свадьбы, дни рождения в агроусадьбах, то от ресторана можно получать очень хорошую прибыль. Это в особенности касается усадеб недалеко от Минска.

Частенько общаемся с коллегами, так вот, один большой загородный комплекс в 30 км от Минска получает 90% своей прибыли от ресторана. Посудите сами: средняя свадьба стоит около $4000 с едой и обслуживанием. Минимум половину от этой суммы усадьба может за один заказ заработать. Но это, конечно, результат работы не одного года. Нужно вкладываться, чтобы тебя в индустрии знали.

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