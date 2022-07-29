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В Минске появится еще больше камер видеонаблюдения

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  • 29.07.2022, 10:10
В Минске появится еще больше камер видеонаблюдения

Теперь их устанавливают на пляжах и фуд-кортах.

В Минске хотят установить еще больше камер видеонаблюдения. Так, в июле они появились на улице Зыбицкой, а в скором времени, возможно, ими оборудуют «Песочницу» и Октябрьскую, пишет агентство «Минск-новости». А что там еще в планах?

К следующему сезону системы слежения могут заработать на зонах отдыха. В приоритете — Дрозды, Цнянское водохранилище, Комсомольское озеро. В ГУВД Мингорисполкома считают, что этот шаг поспособствует оказанию своевременной помощи в случаях, когда кому-то станет плохо на воде.

Кроме того, столичная милиция предлагает установить на входах в подъезды камеры с возможностью распознавания лиц: возможно, таким образом удастся снизить количество преступлений и административных правонарушений.

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