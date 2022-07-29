Лиз Трасс: Я стану для Украины лучшим другом и продолжу дело Джонсона 2 29.07.2022, 10:15

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ЛИЗ ТРАСС

ФОТО: JAMIE LORRIMAN / THE TELEGRAPH

Кандидат на пост премьер-министра Великобритании будет добиваться стратегического поражения РФ.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что в случае победы на выборах премьер-министра Соединенного Королевства, она будет продолжать политику всесторонней поддержки Украины в войне против России. Об этом пишет Reuters.

По информации источника, Трасс пообещала, что если ей удастся победить на выборах, свой первый звонок в качестве премьера она сделает президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«В качестве премьер-министра я буду самым большим другом Украины, продолжая дело Бориса Джонсона. Я буду делать все возможное, чтобы Путин проиграл войну в Украине и потерпел стратегическое поражение и чтобы Россия была лишена возможности делать нечто подобное в будущем. Этот конфликт балансирует на грани и сейчас не время говорить об уступках и компромиссах ужасному диктатору… Я кандидат, которому британский народ может доверять в вопросе Украины и которому он может доверить защиту нашей свободы дома и за рубежом», – сказала Трасс.

Напомним, что Трасс борется за то, чтобы стать новым премьер-министром Британии с бывшим министром финансов Риши Сунаком. Согласно опросу среди членов Консервативной партии, которые окончательно решат, кто станет следующим премьером 5 сентября, она опережает своего конкурента.

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